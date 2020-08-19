Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

«Сергек» лишил доходов нечистых на руку полицейских – Касым-Жомарт Токаев

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Августа 2020, 15:26
«Сергек» лишил доходов нечистых на руку полицейских – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Сергек» показал, какую выгоду государству могут принести передовые технологии в части фиксации нарушений. Заодно он лишил коррупционных доходов нечистых на руку дорожных полицейских, сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня на совещании по вопросам борьбы с коррупцией. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Особое внимание нужно уделить вопросу дальнейшей интеграции баз данных. У нас до сих пор не изжита практика, когда в ответ на претензии одного ведомства приходится нести справку из другого госоргана. Такие анахронизмы и должна устранять цифровизация. Интерактивная карта открытых бюджетов обеспечила общедоступность информации о расходовании более 7 триллионов тенге бюджетных денег (за 2019 – 2020 годы). «Сергек» показал, какую выгоду государству могут принести передовые технологии в части фиксации нарушений. Заодно он лишил коррупционных доходов нечистых на руку дорожных полицейских. Всем государственным органам, в первую очередь акиматам, нужно взять этот опыт на вооружение. Подобные цифровые решения исключают человеческий фактор и устраняют условия, способствующие коррупции», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед Главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы г. Шымкента и Жамбылской области.

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на совещании по вопросам борьбы с коррупцией можно прочитать здесь.


Президент Казахстана   Коррупция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам