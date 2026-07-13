KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Серфера на сломанной доске спасли в акватории Актюбинского водохранилища

    Спасатели эвакуировали на Актюбинском водохранилище мужчину, который не мог добраться до берега из-за поломки серф-доски, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    катер
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Инцидент произошел во время планового патрулирования акватории Актюбинского водохранилища. Внимание сотрудников МЧС привлек мужчина, который находился на значительном удалении от берега. Как выяснилось, его бензиновая серф-доска вышла из строя, и самостоятельно вернуться на сушу он не мог.

    Спасатели незамедлительно направились к нуждающемуся в помощи 26-летнему парню и оперативно эвакуировали его на берег. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

    В МЧС призывают отдыхающих быть предельно внимательными при выходе на воду: перед началом движения тщательно проверять техническое состояние плавательных средств, учитывать погодные условия и не пренебрегать правилами безопасности на водоемах. При возникновении экстренной ситуации звоните по номеру 112.

    Ранее сообщалось, что троих заблудившихся туристов спасли в горах Алматы. Спасатели ночью помогли троим туристам спуститься с гор после того, как они заблудились в районе «Черного водопада» на высоте 2650 метров.

    МЧС Регионы Казахстана Актюбинское водохранилище Спасатели
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор