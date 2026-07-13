Серфера на сломанной доске спасли в акватории Актюбинского водохранилища

Спасатели эвакуировали на Актюбинском водохранилище мужчину, который не мог добраться до берега из-за поломки серф-доски, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Инцидент произошел во время планового патрулирования акватории Актюбинского водохранилища. Внимание сотрудников МЧС привлек мужчина, который находился на значительном удалении от берега. Как выяснилось, его бензиновая серф-доска вышла из строя, и самостоятельно вернуться на сушу он не мог.

Спасатели незамедлительно направились к нуждающемуся в помощи 26-летнему парню и оперативно эвакуировали его на берег. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

В МЧС призывают отдыхающих быть предельно внимательными при выходе на воду: перед началом движения тщательно проверять техническое состояние плавательных средств, учитывать погодные условия и не пренебрегать правилами безопасности на водоемах. При возникновении экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Ранее сообщалось, что троих заблудившихся туристов спасли в горах Алматы. Спасатели ночью помогли троим туристам спуститься с гор после того, как они заблудились в районе «Черного водопада» на высоте 2650 метров.