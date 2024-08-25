«Серебро» и «бронзу» завоевали казахстанские вольники на ЧМ в Аммане

«Серебро» и «бронзу» завоевали казахстанские вольники на чемпионате мира по видам борьбы среди молодежи до 17 лет в столице Иордании Аммане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Фото: НОК РК

Казахстанский вольник Бакдаулет Акимжан (до 65 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира по видам борьбы среди молодежи до 17 лет. В поединке за бронзовую награду он одержал победу над грузинским борцом Рати Ревазашвили.

Едиге Касымбек (110 кг) стал серебряным призером. В финале он уступил американцу Майклу Мокко.