22:12, 24 Август 2024 | GMT +6
«Серебро» и «бронзу» завоевали казахстанские вольники на ЧМ в Аммане
«Серебро» и «бронзу» завоевали казахстанские вольники на чемпионате мира по видам борьбы среди молодежи до 17 лет в столице Иордании Аммане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстанский вольник Бакдаулет Акимжан (до 65 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира по видам борьбы среди молодежи до 17 лет. В поединке за бронзовую награду он одержал победу над грузинским борцом Рати Ревазашвили.
Едиге Касымбек (110 кг) стал серебряным призером. В финале он уступил американцу Майклу Мокко.