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    22:12, 24 Август 2024 | GMT +6

    «Серебро» и «бронзу» завоевали казахстанские вольники на ЧМ в Аммане

    Едиге Касымбек, вольная борьба
    Фото: НОК РК

    «Серебро» и «бронзу» завоевали казахстанские вольники на чемпионате мира по видам борьбы среди молодежи до 17 лет в столице Иордании Аммане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Бакдаулет Акимжан, вольная борьба
    Фото: НОК РК

    Казахстанский вольник Бакдаулет Акимжан (до 65 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира по видам борьбы среди молодежи до 17 лет. В поединке за бронзовую награду он одержал победу над грузинским борцом Рати Ревазашвили.

    Едиге Касымбек (110 кг) стал серебряным призером. В финале он уступил американцу Майклу Мокко.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана НОК Борьба
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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