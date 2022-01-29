+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Серьезно думаю над реформированием парламентской системы - Касым-Жомарт Токаев

29 Января 2022 21:39
Поделиться:
Серьезно думаю над реформированием парламентской системы - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что он серьезно думает над реформированием парламентской системы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев прокомментировал  принятую резолюцию Европарламента  в отношении Казахстана
Будут изменения, но продуманные - Президент РК о кадровых перестановках Президент РК про обучение в западных вузах по программе «Болашак»: Каких-либо препятствий мы ставить не будем Последние события показали, что интересы государства для меня превыше всего – Президент РК

«Как бы предугадывая некоторые события в будущем, я могу сказать, что серьезно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране и, конечно же, партийной системы», - сказал в ходе эксклюзивного интервью телеканалу «Хабар» Касым-Жомарт Токаев.

«Поскольку, как Глава государства, об этом сказал 28 января на съезде партии, я считаю, что должен стоять несколько выше всех общественно-партийных и политических структур, служить неким магнитом, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю - с точки зрения их позиций, которые были бы продиктованы интересами нашего государства», - отметил Касым-Жомарт Токаев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Мажилис   #Сенат   #Нур Отан  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев прокомментировал  принятую резолюцию Европарламента  в отношении Казахстана
Будут изменения, но продуманные - Президент РК о кадровых перестановках
Президент РК про обучение в западных вузах по программе «Болашак»: Каких-либо препятствий мы ставить не будем
Последние события показали, что интересы государства для меня превыше всего – Президент РК
Популярное
1 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
2 Как лечить омикрон в домашних условиях
3 Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
4 Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
5 Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
6 Начальником Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов
Читайте также
Мы не можем менять своих соседей - Касым-Жомарт Токаев о сотрудничестве с Китаем
Почему стали возможны беспорядки в Алматы, объяснил Глава государства
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Как лечить омикрон в домашних условиях
Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Начальником Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив