Серьезно думаю над реформированием парламентской системы - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что он серьезно думает над реформированием парламентской системы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как бы предугадывая некоторые события в будущем, я могу сказать, что серьезно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране и, конечно же, партийной системы», - сказал в ходе эксклюзивного интервью телеканалу «Хабар» Касым-Жомарт Токаев.

«Поскольку, как Глава государства, об этом сказал 28 января на съезде партии, я считаю, что должен стоять несколько выше всех общественно-партийных и политических структур, служить неким магнитом, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю - с точки зрения их позиций, которые были бы продиктованы интересами нашего государства», - отметил Касым-Жомарт Токаев.



