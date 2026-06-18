Сенсация на старте ЧМ-2026: Португалия потеряла очки в матче с ДР Конго

Сборная Португалии неожиданно не сумела обыграть команду Демократической Республики Конго в стартовом матче группового этапа чемпионата мира-2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы K на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне завершилась со счетом 1:1.

Португальцы быстро вышли вперед — уже на 6-й минуте отличился Жоау Невеш. Однако удержать преимущество фавориту не удалось. В компенсированное к первому тайму время ответный мяч забил Йоан Висса.

После перерыва команды голов не забили, и матч завершился ничьей, которая стала одной из первых неожиданностей турнира.

Лидер португальцев Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут. По данным Flashscore, он получил оценку 6,4. Лучшим игроком встречи был признан автор гола Жоау Невеш, заработавший оценку 8,5.

Во втором матче группы K в 07:00 по времени Астаны встретятся Узбекистан и Колумбия. Для Узбекистана эта игра станет исторической — команда впервые выступит в финальной стадии чемпионата мира.

Ранее президент Узбекистана перенес начало рабочего дня в госорганизациях страны. Данное решение принято в связи с матчем Узбекистан — Колумбия на чемпионате мира по футболу 2026 года.