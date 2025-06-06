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    03:00, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Сенсационным разгромом закончился матч второй ракетки Казахстана

    Казахстанский теннисист Александр Шевченко (103-е место в рейтинге ATP) потерпел неожиданное поражение на «челленджере» в Простеёве (Чехия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Шевченко
    Фото: Sports.kz

    В четвертьфинале Шевченко встретился с украинцем Виталием Сачко (225-е место) и считался очевидным фаворитом в этом противостоянии, но в итоге разгромно уступил своему сопернику в двух сетах — 2:6, 1:6. Матч продолжался 1 час и 27 минут. Таким образом, Шевченко завершил выступление на этом турнире, а Сачко вышел в полуфинал, где сыграет с боливийским теннисистом Уго Дельеном (90-е место).

    Александр Шевченко является второй ракеткой Казахстана в одиночном разряде у мужчин — он уступает только Александру Бублику (62-е место).

    Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Бублик уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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