Сенсационным разгромом закончился матч второй ракетки Казахстана

В четвертьфинале Шевченко встретился с украинцем Виталием Сачко (225-е место) и считался очевидным фаворитом в этом противостоянии, но в итоге разгромно уступил своему сопернику в двух сетах — 2:6, 1:6. Матч продолжался 1 час и 27 минут. Таким образом, Шевченко завершил выступление на этом турнире, а Сачко вышел в полуфинал, где сыграет с боливийским теннисистом Уго Дельеном (90-е место).

Александр Шевченко является второй ракеткой Казахстана в одиночном разряде у мужчин — он уступает только Александру Бублику (62-е место).

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Бублик уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.