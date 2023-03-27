Сенсация в Астане – сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над фаворитом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по футболу победила национальную команду Дании, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2. Как это было и каковы перспективы нашей сборной в отборочном турнире, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Историческая победа

Историческая победа – именно так можно окрестить победу казахстанцев, ни больше не меньше. И тому есть три причины. Во-первых, казахстанцы уступали по ходу матча со счетом 0:2 по ходу первого тайма, а футбольная история знает не так уж много подобных камбэков. Во-вторых, особый статус победе придает тот факт, что одержана она была не в товарищеском матче, где многие опытные команды наигрывают связки и могут экспериментировать с составом, давая возможность проявить себя молодым игрокам, необстрелянным в важных матчах новичкам, а в рамках отборочного цикла к Чемпионату Европы-2024. В-третьих, соперником наших футболистов в этой игре был записной фаворит группы «Н» и одна из главных сенсаций Евро-2020 – сборная Дании.

Фото: kff.kz

Стоит отметить, что сборная Казахстана впервые в своей истории победила в матче, уступая по ходу игры в 2 мяча. Дополнительную изюминку этой победе придает и то, что согласно подсчетам экспертов, суммарная стоимость датских игроков в 14 раз превышает номинал казахстанского состава. Это неудивительно, ведь фактически вся основа сборной Дании составлена из футболистов ведущих клубов сильнейших европейских чемпионатов.

Так или иначе, всё вышеперечисленное, а также предматчевые расклады букмекеров не повлияли на ход матча. К слову, к тому моменту, когда наша сборная «горела» со счетом 0:2 букмекерские котировки на победу Казахстана расценивались как 1 к 41. В победу казахстанских футболистов не верил фактически никто, кроме самых преданных фанатов, но она свершилась, превратив кошмарный сон в прекрасный.

Ход матча

В начале матча датчане не стали брать «с места в карьер» и аккуратно прощупывали оборону казахстанцев распасовками и ненавязчивым давлением. Защитники и голкипер Игорь Шацкий поначалу справлялись.

Фото: instagram.com/basniksport

Первый гол случился в середине первого тайма: защитник «Милан» Симон Кьяр длинным пасом нашел в чужой штрафной Расмуса Хейлунна и тот в ближнем бою переиграл кипера казахстанской сборной. Сложно сказать, что гол стал такой уж неожиданностью, так как скандинавы постоянно шли вперед, много и разнообразно комбинировали, но все-равно на наших футболистов он оказал действие «холодного душа». Сумбура в их действиях прибавилось настолько, что через 15 минут после первого взятия ворот случился и второй гол датчан – Хейлунн воспользовался неразберихой в штрафной соперника и добил мяч в сетку. Учитывая хет-трик в ворота сборной Финляндии ранее, этот гол стал для него уже пятым в отборочном турнире.

Перед нападающим «Аталанты» замаячила перспектива еще одного хет-трика во втором матче подряд, однако ей не суждено было воплотиться в жизнь. Можно только предполагать, что именно сказал в перерыве Магомед Адиев своим подопечным, однако во втором тайме казахстанцы заиграли совсем по-иному. Датчане, видимо, посчитав победу делом свершённым, отдали инициативу нашей команде и поплатились за это.

Фото: facebook.com/KFFkaz

Сначала реализовал пенальти Бактиёр Зайнутдинов за игру рукой Йонаса Винна, а с 86 по 89 минуты матча наступила кошмарная трёхминутка для вратаря «Ниццы» Каспера Шмейхеля: сначала великолепный дальний удар удался хавбеку сборной Казахстана Асхату Тагыбергену. А затем радиоуправляемый навес Яна Вороговского замкнул Абат Аймбетов, головой направив игровой снаряд в ближнюю девятку ворот. Арбитр добавил четыре минуты к игре, которые плавно трансформировались в шесть минут, был удален один из героев встречи Аймбетов, но «ястребы» удержали историческую для себя победу.

Комментарии победителей и побежденных

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев подчеркнул, что футболистам очень хотелось реабилитироваться за поражение от Словении тремя днями ранее.

«Конечно, мы рады, что выиграли. После неприятного поражения дома мы в какой-то мере задолжали своим болельщикам. Хотели реабилитироваться, хотя понимали, что соперник непростой. Но, опять же, наше домашнее поражение нас немного прижало к стенке, и нам отступать некуда было – мы об этом с ребятами говорили. Конечно, первый тайм у нас не сложился так, как мы хотели бы. По большому счету, мы сами себе привезли эти два гола. Думаю, некий груз ответственности был. Во втором тайме мы уже стали легче взаимодействовать и склонили чашу весов в свою сторону», – прокомментировал победу Магомед Адиев.

Наставник национальной команды Дании Каспер Юльманн поздравил Казахстан с победой и признался, что очень разочарован результатом матча в Астане.

Фото: instagram.com/basniksport

«Такое больше не должно повториться. В начале второго тайма у нас было несколько возможностей забить, но мы их не использовали. Мы выпустили игроков, которые были готовы. Я выпустил тот состав и сделал замены, потому что нам нужна была стабильность на поле. Если говорить о настрое, мы могли бы лучше себя проявить. Но я сказал игрокам в перерыве, что важно забить третий гол, который закроет все вопросы. И мы могли сделать это в начале второго тайма», – посетовал Каспер Юльманн.

Своими эмоциями также поделился автор одного из самых красивых голов тура Асхат Тагыберген.

«В первую очередь хочу поздравить всю страну с этой победой. Никто не верил в нас именно в матче против Дании. Многие думали, что есть шансы только в матче против Словении. Мечты сбываются! Будем дальше готовиться. Были неописуемые эмоции. Очень рад, что забил гол за национальную сборную. Поздравляю всю страну с победой», – сказал полузащитник.

Фото: instagram.com/basniksport

В свою очередь, защитник сборной Дании Йоаким Мелле признался, что его партнеры не были готовы к такому повороту событий.

«Мы знали, что нас ожидает сложный матч, на тяжелом поле. Первый тайм прошел хорошо, мы вышли заряженными, сделали свою работу. Да, у соперника были моменты, но мы не давали их реализовать. Забили два гола, играли хорошо. В перерыве говорили о том, что нужно отнестись серьезно, разыгрывать каждый мяч. Странный пенальти, я еще не пересматривал этот момент, такие вещи происходят. И тогда нам нужно еще больше сплотиться. Мы показали недостаточную ментальную готовность к таким моментам», – добавил футболист.

Перспективы в отборочном турнире

Конечно, говорить о перспективах команды только после двух туров в группе, где выступают 6 команд, преждевременно. Тем не менее, стоит отметить, что после встреч с двумя фаворитами группы Казахстан занимает третье место, уступая той же Дании только по разнице забитых и пропущенных мячей. Два матча показали, что со столь опытными, и, казалось бы, более сильными командами, играть можно и нужно.

Фото: facebook.com/KFFkaz

Есть и третий фаворит в лице сборной Финляндии, но в каком она сейчас состоянии должны показать следующие игры. Определенно, сюрпризов в будущем стоит ожидать и от сборной Северной Ирландии. Но важно, что с такой игрой, как в матче с датчанами, нашей сборной бояться в этой группе некого.

Следующие три матча должны продемонстрировать реальную силу казахстанской сборной, поскольку в июне и в сентябре ей предстоит встретиться с финнами. Между этими играми будет выезд в Сан-Марино к заведомому аутсайдеру группы, недооценивать которого, впрочем, тоже нельзя.

В то же самое время датчане, словенцы, финны и североирландцы сыграют между собой, в этих играх неизбежны потери очков кого-то из фаворитов. А потому для Казахстана очень важно взять максимум очков в противостоянии с финнами и не потерять баллы в выездной игре с Сан-Марино. Кто знает, быть может именно сборная Казахстана окажется на вершине таблицы по итогам отборочного турнира.

Тем более, что подобные прецеденты в нашей истории уже были и совсем недавно. В прошлом году казахстанцы сенсационно выиграли квартет «С» в Лиге наций, опередив команды Словакии, Беларуси и Азербайджана, и добились права выступать в дивизионе «В». Все это дает право нашим болельщикам верить в светлое футбольное будущее сборной Казахстана уже в ближайшей перспективе.

Фото: instagram.com/basniksport