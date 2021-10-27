Сено, автомобиль и конструкции дома сгорели за сутки в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее по улице Байсалыкова загорелся легковой автомобиль марки «ВАЗ 21099». Горела панель приборов, обшивка салона на площади 2 кв.м. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации агрегата повышенной опасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В Бородулихинском районе спасатели ликвидировали огонь во дворе жилого частного дома на площади 24 кв.метра. Горели деревянные конструкции крыши, потолочного перекрытия, пола летней кухни. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В Тарбагатайском районе по улице Торайгыр во дворе жилого частного дома горело 28 тонн сена. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение согнем.

В Бородулихинском районе во дворе жилого частного горело 9 тонн сена, огнем повреждены деревянные конструкции хозпостройки на площади 30 кв.м.

В городе Семее по улице Кушумбаева в жилом четырехквартирном доме горели деревянные конструкции пола, мебель, личные вещи, дверной и оконные проемы, потолочное перекрытие, деревянные конструкции крыши на общей площади 50 кв.м. Причина пожара устанавливается.











