Сено, автомобиль и конструкции дома сгорели за сутки в ВКО
В Бородулихинском районе спасатели ликвидировали огонь во дворе жилого частного дома на площади 24 кв.метра. Горели деревянные конструкции крыши, потолочного перекрытия, пола летней кухни. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
В Тарбагатайском районе по улице Торайгыр во дворе жилого частного дома горело 28 тонн сена. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение согнем.
В Бородулихинском районе во дворе жилого частного горело 9 тонн сена, огнем повреждены деревянные конструкции хозпостройки на площади 30 кв.м.
В городе Семее по улице Кушумбаева в жилом четырехквартирном доме горели деревянные конструкции пола, мебель, личные вещи, дверной и оконные проемы, потолочное перекрытие, деревянные конструкции крыши на общей площади 50 кв.м. Причина пожара устанавливается.