Сенегал обыграл Ирак и установил историческое достижение на ЧМ-2026

Сборная Сенегала одержала крупную победу над Ираком в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу африканской команды. Дубль оформил Пап Гуйе, еще по одному мячу забили Хабиб Диарра, Исмаила Сарр и Илиман Ндиай.

Благодаря этой победе Сенегал стал первой африканской сборной в истории чемпионатов мира, которой удалось забить пять мячей в одном матче мирового первенства.

По итогам группового этапа сенегальцы набрали 3 очка и заняли третье место в группе I с разницей мячей 8:6. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф как одна из лучших сборных, занявших третьи места.

Сборная Ирака завершила выступление на турнире, заняв последнее место в группе без набранных очков. Для иракской команды нынешний чемпионат мира стал вторым в истории.

Ранее стало известно, что ЧМ-2026 стал самым посещаемым в истории.