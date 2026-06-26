ЧМ-2026 стал самым посещаемым в истории

По данным FIFA, по состоянию на четверг, за первые две недели с начала турнира в Мексике, США и Канаде матчи чемпионата мира посетили 3,6 млн футбольных фанатов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

После двух одновременных матчей Германия — Эквадор и Кот-д’Ивуар — Кюрасао был установлен новый рекорд — 3 605 357 футбольных болельщиков.

По данным организации, посещаемость ЧМ-2026 уже превысила рекорд в 3 587 538 человек, установленный на чемпионате мира 1994 года, который проходил в США.

Расширение турнира с 32 до 48 команд, в результате которого было добавлено больше матчей группового этапа, скорее всего, стало одной из причин столь быстрого установления рекорда.

Стадионы в США также вмещают больше зрителей, чем большинство арен, принимавших чемпионаты мира по футболу в прошлом. Максимальная вместимость стадионов Национальной футбольной лиги США составляет от 60 000 до 80 000 зрителей. Стадион «Метлайф» в Нью-Джерси, на котором прошло несколько матчей группового этапа, является крупнейшей спортивной ареной турнира и вмещает до 82 500 человек.

Большинство стадионов на последнем турнире, который проходил в Катаре, вмещали около 45 000 человек, по данным ФИФА.

Ранее сообщалось, что США изъяли сотни дронов вблизи мест проведения чемпионата мира по футболу.