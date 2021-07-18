РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:32, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Сенаторы встретились с аграриями Западного Казахстана

    None
    None
    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова встретились с руководителями и работниками крестьянских хозяйств Сырымского, Теректинского районов и района Байтерек Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенаторы обсудили с фермерами ход работ по заготовке кормов. В ходе встречи также поднимался вопрос роста цен на кормоуборочное оборудование и технику. Депутаты отметили, что данный вопрос находится на контроле у руководства страны и сенаторы со своей стороны также будут активно содействовать решению возникающих проблем.

    Кроме того, аграриев беспокоит тот факт, что правила выдачи субсидий часто меняются. Это создает для сельхозтоваропроизводителей неудобства и не позволяет им проводить планирование своей деятельности. Депутаты отметили важность рассмотрения данного вопроса в Сенате.

    Побывали Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова также и в Бурлинском и Чингирлауском районах. В ходе встреч с сельчанами сенаторы рассказали им об основных нормах принятых в ходе прошедшей сессии законов.

    Также депутаты ознакомились с ходом строительства дорог, многоквартирного дома и спортивного комплекса. Они напомнили подрядчикам и акимату о необходимости соблюдения качества выполняемых строительных работ и эффективного контроля освоения выделенных средств.



    Теги:
    Сенат Сельское хозяйство Парламент Западно-Казахстанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!