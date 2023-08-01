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Сенаторы встретились с аграриями ВКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Августа 2023, 15:46
Сенаторы встретились с аграриями ВКО Фото: senate.parlam.kz

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов посетили село Бестерек Аблакетского сельского округа Уланского района Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Парламентарии посетили музейно-археологический комплекс Акбауыр и встретились с представителями сферы сельского хозяйства.

Участники встречи обсудили проблемные вопросы отрасли, в том числе вопросы субсидирования стоимости производства и переработки кобыльего молока, пересмотра процента субсидирования кредитования сельскохозяйственной техники.

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Кроме того, сенаторы посетили село Самарское Самарского района Восточно-Казахстанской области, где встретились с представителями сельхозтоваропроизводителями района, а также ознакомились с деятельностью крестьянского хозяйства «Лик».

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Восточно-Казахстанская область   Сенат   Сельское хозяйство  
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