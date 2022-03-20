Сенаторы в регионах: обсуждены вопросы сельского хозяйства, промышленности, соцподдержки граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената продолжают встречи в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Перспективы дальнейшего развития добычи угля в селе Шахан Карагандинской области сенатор Рыскали Абдикеров обсудил с жителями региона. В ходе встречи была отмечена важность проведения инженерно-геологических работ по добыче угля на предприятиях региона.

Кроме того, карагандинцы обозначили перед сенатором от своего региона важность решения наиболее наболевших проблем, в том числе высокий тариф на электричество, необходимость завершения капитального ремонта автодороги «Караганда-Сарань-Шахтинск» и строительство мостов на автодороге «Шахан-Молодецкое». Не остались в стороне вопросы открытия промышленного производства в п. Шахан для создания новых рабочих мест для жителей.

Рыскали Абдикеров на встрече с жителями также рассказал о реформах, предложенных Главой государства в Послании народу Казахстана.

В тот же день сенатор провел личный прием граждан. Все озвученные вопросы и предложения взяты на контроль депутата.

Центр социальной поддержки «TEN QOGAM» посетили депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова в рамках рабочей поездки в город Шымкент. Открытый недавно Центр оказывает поддержку по социальным, информационно-консультационным, психологическим, правовым вопросам и в трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями.

В ходе встречи с получателями помощи центра было отмечено, что защита прав и создание условий для граждан с инвалидностью – одна из важных целей проводимой в стране социальной политики. Кроме того, депутаты Сената обсудили с жителями мегаполиса специфику нынешнего Послания Главы государства, остановившись на инициативах, касающихся социального обеспечения и защиты. Кроме того, рассказали сенаторы и о результатах своей работы, в частности, принятом законе, касающемся усиления социальной защиты некоторых категорий граждан.

Обсудили сенаторы с земляками и вопросы низкой заработной платы социальных работников, обслуживающих людей с инвалидностью. Эта ситуация, к примеру, не позволяет развиваться и такой услуге как инватакси, из-за дефицита водителей. Участники встречи обратились к депутатам с просьбой оказать содействие в решении вопроса обеспечения достойной заработной платой социальных работников.

Проблемные вопросы инфраструктуры и логистики, с которыми ежедневно сталкиваются жители микрорайона «Асар-2», стали основными во время их встречи с сенаторами. Депутаты заверили жителей мегаполиса, что все поднятые проблемные вопросы будут держаться на контроле у сенаторов, и будут учтены в законотворческой деятельности парламентариев.

Проблемные вопросы субсидирования сельского хозяйства сенаторы обсудили с аграриями Туркестанской области.

Субсидирование сельского хозяйства и хранение собранной продукции. Эти два ключевых вопроса поднимали аграрии Туркестанской области в ходе встреч с сенаторами Али Бектаевым и Алимжаном Куртаевым. Кроме того, они рассказали депутатам о том, что они сталкиваются со сложностями при проведении работ по очистке и реконструкции каналов в Келесском районе. Суть обращения граждан – необходимость принятия нормативно-правового акта о присвоении им статуса «трансграничного канала». Сельчане попросили депутатов довести указанную проблему до руководства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ходе визита парламентарии также побывали в Центре для ветеранов и граждан с ограниченными возможностями, а также районной больнице, встретились с трудовыми коллективами, жителями района и депутатами маслихата, с которыми обсудили реформы, озвученные Президентом страны в Послании народу Казахстана.

Дальнейшее развитие вопросов переработки сельского хозяйства и производства удобрений – это также темы, волнующие и сенаторов, и аграриев. Детально эту тему депутаты обсудили с работниками цеха по переработке и производству биогумусной продукции.

« Необходимо развивать работу хозяйств, которое производит биогумус в домашних условиях, повышают доходы и улучшают бытовые условия в других регионах страны через Министерство сельского хозяйства. Биогумус, как альтернатива минеральным удобрениям, позволит повысить плодородие земли и улучшить качество продукции «, - сказал А. Бектаев.

Депутаты заверили земляков в том, что они доведут до руководителей соответствующих госорганов поднятые населением вопросы и будут держать на контроле их дальнейшее решение.