Сенаторы в регионах: обсуждены вопросы развития автомобильного рынка и господдержки АПК

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ – СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената продолжают встречи в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Член Комитета Сената Парламента РК по финансам и бюджету Сергей Плотников в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил строительство автозавода АО «АЗИЯ АВТО Казахстан». Депутат ознакомился с текущим статусом строительства основных производственных корпусов – цеха сварки и окраски, а также с ходом строительства подъездных железнодорожных путей.





Руководство предприятия проинформировало депутата о предпринимаемых мерах по привлечению финансирования для продолжения строительства корпусов и покупки технологического оборудования. Обсуждены вопросы развития автомобильного рынка, повышения доступности легковых автомобилей для жителей страны, стимулирования обновления автомобильного парка, улучшения экологической обстановки в населенных пунктах. Была отмечена высокая востребованность у населения и необходимость продолжения и расширения программы льготного автокредитования.

«Запуск цеха сварки и окраски планируется в 2021 году. На сегодняшний день уже инвестировано около 80 млн долларов собственных средств», – сказал президент АО «Азия Авто» Ержан Мандиев.





Мощность первой очереди завода составит 60 тыс. автомобилей в год. Ожидается, что уровень локализации производства автомобилей достигнет 50%.

«Азия Авто Казахстан» – совместное предприятие ТОО «Бипэк Авто Казахстан» и ОАО «АвтоВАЗ», на базе которого осуществляется реализация проекта строительства автомобильного производства полного цикла в Усть-Каменогорске. Завод строится с ноября 2013 года. Общий объем инвестиций в строительство мощностей по сварке, окраске и сборке автомобилей составит 380 млн долларов. Ключевыми рынками сбыта продукции будущего производственного комплекса станут Казахстан, Сибирский и Уральский регионы России, страны Центральной Азии.

Председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина посетила животноводческий комплекс ТОО «Зенченко», расположенный в селе Рублевка Аккайынского района Северо-Казахстанской области. Комплекс построен в конце 2018 года и с момента постройки комплекса поголовье скота, завезенного из Германии, увеличилось почти в два раза (из 596 до 1063 головы). В комплексе трудятся около 50 работников, обеспечивающих производительность 10 тонн молока в день.

Также сенатор встретилась с коллективом КГУ «Аралагашская СШ» в селе Аралагаш, посетила молочно-товарную ферму ТОО «Дайындык» в селе Дайындык и провела встречу с депутатами районного маслихата.

В ходе встреч обсуждены вопросы государственной поддержки агропромышленных комплексов, социальной ответственности и эффективного использования земель, основные положения закона «О статусе педагога», новые механизмы оказания адресной социальной помощи, что включает гарантированный социальный пакет, обязательное социальное медицинское страхование.

Далее работа была продолжена в городе Петропавловске в областной Палате предпринимателей «Атамекен». Во встрече приняли участие представители бизнеса, руководители сельхозформирований, строительной индустрии, руководители областных ведомств. В ходе встречи подняты вопросы возврата к дифференцированным тарифам на электрическую энергию, разрешения земельных споров, задолженности по выплатам субсидий, регионального водообеспечения, необходимости применения контрольно-кассовых машин субъектами малого бизнеса и крестьянскими хозяйствами, актуализации баз данных МВД по транспортным средствам, работы пограничных постов и так далее.