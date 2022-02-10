Сенаторы: Президент сохранил государственность и единство страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Али Бектаев призвал поменять молодежную политику страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот год начался для страны не просто. Мирные выступления граждан в связи с социально-экономической ситуацией в стране были использованы преступными группировками в своих интересах. В результате этих действий пострадали невинные люди», - сказал Али Бектаев в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

По его мнению, январские события стали большим уроком как для народа, так и для власти.

«В сложные моменты мы видели, что государственные органы, которые обязаны держать ситуацию под контролем, не предпринимали нужных мер. В такое напряженное время, когда Независимость и будущее государства находились под угрозой, наш Президент Касым-Жомарт Токаев взял на себя всю ответственность и принял своевременные и смелые стратегические решения. Самое важное, что благодаря решениям Президента была сохранена государственность и единство страны. Глава государства своевременно выступил с несколькими телевизионными обращениями к гражданам, рассказывал о сложившейся ситуации без каких-либо прикрас, тем самым придерживался принципов открытости в информационном плане», - говорятся в депзапросе, подготовленном рядом сенаторов.

В настоящее время Президент поставил перед Правительством конкретные задачи, направленные на построение нового Казахстана. Сенаторы считают, что в этом направлении нужно сформировать национальную идеологию, одним из приоритетов которой должно стать усиление работы с молодежью. В те январские дни на площади вышли именно молодые люди, многие из которых поддались на провокации деструктивных сил, отметил сенатор.

Сенатор считает, что действующая молодежная политика не отвечает требованиям ни времени, ни молодежи. Он призвал отказаться от формализма в молодежной политике, вплотную заниматься воспитанием подрастающего поколения, а также выработать четкие меры борьбы с деструктивными религиозными течениями.

Одна из проблем, требующая оперативного решения - безработица среди подрастающего поколения. В своём депутатском запросе сенатор обозначил необходимость принятия действенных мер для решения и этого вопроса.

«Согласно ежегодным отчетам Правительства, в каждом регионе создаются тысячи рабочих мест. Мы также слышим новости о том, что в результате работы различных государственных программ открывается много предприятий и трудоустраиваются сотни человек. Но безработица среди молодежи при этом если не растёт, то уж точно - не уменьшается. Поэтому Правительству необходимо перейти к реальной работе, отказавшись от ложной статистики по сокращению безработицы», - заключил А. Бектаев.