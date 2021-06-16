Сенаторы посетили столичный строительный завод

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству посетили завод модульного строительства в г. Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На предприятии внедрены применяемые в США, Сингапуре и Германии инновационные технологии объемно-блочного домостроения, благодаря которому создано уникальное производство объёмных блок-модулей с применением лучших мировых практик.

Основным направлением деятельности компании является конвейерное производство сборных железобетонных изделий, а также сопутствующие строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений.

Сенаторам рассказали о перспективах развития модульного строительства в стране, имеющихся возможностях и проблемах. На построенном в июле прошлого года заводе используется автоматизированный поточный процесс изготовления железобетонных изделий. Это позволяет сокращать сроки строительства в четыре раза.

« В целом ожидается, что этот визит позволит изучить возможность внедрения практики модульного строительства, а также выявить существующие проблемы. Пути решения проблем будут определены в ходе дальнейших обсуждений с соответствующими госорганами «, - отметил сенатор Алимжан Куртаев.

Это направление строительства получило развитие в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы. В ходе мероприятия отмечалось, что строительство таких предприятий запланировано также в городах Алматы и Шымкент.