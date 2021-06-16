Сенаторы посетили столичный строительный завод
На предприятии внедрены применяемые в США, Сингапуре и Германии инновационные технологии объемно-блочного домостроения, благодаря которому создано уникальное производство объёмных блок-модулей с применением лучших мировых практик.
Основным направлением деятельности компании является конвейерное производство сборных железобетонных изделий, а также сопутствующие строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений.
Сенаторам рассказали о перспективах развития модульного строительства в стране, имеющихся возможностях и проблемах. На построенном в июле прошлого года заводе используется автоматизированный поточный процесс изготовления железобетонных изделий. Это позволяет сокращать сроки строительства в четыре раза.
« В целом ожидается, что этот визит позволит изучить возможность внедрения практики модульного строительства, а также выявить существующие проблемы. Пути решения проблем будут определены в ходе дальнейших обсуждений с соответствующими госорганами «, - отметил сенатор Алимжан Куртаев.
Это направление строительства получило развитие в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы. В ходе мероприятия отмечалось, что строительство таких предприятий запланировано также в городах Алматы и Шымкент.