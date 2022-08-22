Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Сенаторы посетили ряд объектов в Жамбылской и Туркестанской областях

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Августа 2022, 19:03
Сенаторы посетили ряд объектов в Жамбылской и Туркестанской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК продолжают поездки по регионам, передает МИА «Казинформ».

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бекболат Орынбеков в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область посетил Шуский район, где ознакомился с работой ряда объектов. Сенатор посетил специальную экономическую зону «Таразский химический парк» и ознакомился с реализуемыми проектами СЭЗ.

«Для предупреждения стагнации работы экономической зоны, необходимо уделить внимание открытию производственных центров и по другим направлениям, помимо химического», - отметил Бекболат Орынбеков.

Парламентарий также ознакомился с ходом строительства межрайонного детского реабилитационного центра и школы имени Аль-Фараби.

Также депутаты Сената Парламента РК Али Бектаев и Алимжан Куртаев ознакомились с деятельностью фермерских хозяйств Казыгуртского района Туркестанской области. Парламентариям продемонстрировали ход сбора урожая яблок в производственном кооперативе «Бірлік».

Фермеры рассказали сенаторам о том, что за последние 10 лет площадь яблоневых садов превысила 604 гектара. В производственном кооперативе работают сотни жителей района. На сегодняшний день собрано более 500 тонн яблок, которые экспортируются в соседние страны. Это производство показывает важность диверсификации сельского хозяйства.

Кроме того, депутаты встретились с предпринимателями района и главами крестьянских хозяйств. В ходе встречи участники обменялись мнениями об уровне социально-экономического развития страны. Сенаторы рассказали о проводимой в Парламенте работе, а также о политических реформах, инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

«Интенсивное садоводство приносит в 1,5-3 раза больше прибыли, чем зерновое и хлопковое хозяйство на гектар. Это очень важно для сельских жителей. В связи с этим, профильным ведомствам необходимо больше поддерживать данную сферу путем внедрения соответствующей техники, в том числе теплосберегающих технологий», - сказал сенатор Али Бектаев.


Жамбылская область   Туркестанская область   Сенат   Регионы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали