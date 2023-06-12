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    14:10, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Сенаторы почтили минутой молчания память погибших в области Абай

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    Фото: senate.parlam.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании бюро Сената под председательством Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящего заседания палаты, запланированного на 15 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Началось заседание с минуты молчания, члены бюро и сотрудники аппарата Сената почтили память погибших сотрудников «Семей орманы» в результате масштабного пожара в области Абай.

    Председатель палаты отметил, что в связи с распоряжением Главы государства 12 июня объявлен в стране Днём общенационального траура и выразил слова соболезнования родным и близким погибших. Маулен Ашимбаев также напомнил, что накануне Президент страны посетил регион, где встретился с семьями погибших и дал конкретные поручения соответствующим органам по оказанию им помощи, выяснению причин трагедии.

    Также на заседании бюро в ходе обсуждения темы предстоящего правительственного часа Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на необходимости выработки конкретных предложений по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса.

    Отметим, 16 июня планируется проведение Правительственного часа на тему: «Вопросы переработки сельскохозяйственной продукции в контексте увеличения экспортного потенциала АПК, импортозамещения».

    Определили сенаторы и повестку предстоящего заседания палаты. Депутаты в четверг рассмотрят отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.


    Теги:
    Сенат Пожар Абайская область Происшествия Парламент
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