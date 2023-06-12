Сенаторы почтили минутой молчания память погибших в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании бюро Сената под председательством Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящего заседания палаты, запланированного на 15 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Началось заседание с минуты молчания, члены бюро и сотрудники аппарата Сената почтили память погибших сотрудников «Семей орманы» в результате масштабного пожара в области Абай.

Председатель палаты отметил, что в связи с распоряжением Главы государства 12 июня объявлен в стране Днём общенационального траура и выразил слова соболезнования родным и близким погибших. Маулен Ашимбаев также напомнил, что накануне Президент страны посетил регион, где встретился с семьями погибших и дал конкретные поручения соответствующим органам по оказанию им помощи, выяснению причин трагедии.

Также на заседании бюро в ходе обсуждения темы предстоящего правительственного часа Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на необходимости выработки конкретных предложений по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса.

Отметим, 16 июня планируется проведение Правительственного часа на тему: «Вопросы переработки сельскохозяйственной продукции в контексте увеличения экспортного потенциала АПК, импортозамещения».

Определили сенаторы и повестку предстоящего заседания палаты. Депутаты в четверг рассмотрят отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.