Сенаторы ознакомились с темпами жилищного строительства в Костанае

КОСТАНАЙ. Депутаты Сената Парламента РК Женис Нургалиев и Сергей Карплюк посетили новые микрорайоны Костаная, где ознакомились со строительством жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенаторам сообщили, что в этой части города предусмотрено строительство 102 многоэтажных домов общей площадью 210 тысяч кв. м, что составляет 7996 квартир. Кроме того, здесь начато и строительство 2 067 индивидуальных жилых домов.

Параллельно строительству жилья обеспечивается и необходимая инфраструктура. В новых микрорайонах уже начато возведение двух школ, где смогут обучаться 1880 человек.

Таким образом, крышу над головой здесь обретут более 10 тысяч семей. В связи с этим сенатор Женис Нургалиев отметил важность качественного проведения строительных работ. Кроме того, депутат подчеркнул, что актуальным вопросом на данный момент является задача обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения.

В свою очередь, сенатор Сергей Карплюк обратил внимание на тот факт, что темпы строительства в регионе стали более динамичными и превзошли уровень прошлого года. Это, по словам депутата, является показательным маркером развития жилищной отрасли региона.



