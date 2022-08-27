27 Августа 2022 19:07

Сенаторы ознакомились с состоянием социальных объектов в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Ряд сенаторов посетили Костанайскую область и провели встречи с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Праламента Республики Казахстан.

Депутаты Сената Женис Нургалиев и Сергей Карплюк встретились с жителями Аулиекольского района Костанайской области. В ходе встречи были обсуждены особенности реализации программы «Ауыл – Ел бесігі».

Также парламентарии осмотрели комплекс водоочистных сооружений инвестиционного проекта по строительству водопроводных сетей в селе Аманкарагай. После ввода объектов в эксплуатацию более 90 % населения будут обеспечены централизованным водоснабжением. На сегодняшний день работы близятся к завершению.

«Это действенная программа, направленная на улучшение социальных объектов и дорожной инфраструктуры в селах. Мы наглядно видим, что «Ауыл – Ел бесігі» эффективно работает в регионах. Необходимо продолжать ее реализацию и впредь», - подчеркнул Женис Нургалиев.

В свою очередь, аким региона поблагодарил сенаторов за взаимодействие и содействие в решении общих задач. Он также сообщил, что в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» были отремонтированы дороги, учебные заведения и медицинские учреждения в селах Аулиеколь и Аманкарагай. Кроме того, ведется ремонт улиц в п. Кушмурун на сумму более 350 млн тенге.

По поручению спикера Сената Женис Нургалиев и Сергей Карплюк посетили Джангельдинский район Костанайской области.

В ходе встречи с аксакалами села Ахмет Байтурсынулы сенаторы обсудили актуальные вопросы региона. Была отмечена проблема оттока молодежи из сел ввиду низкого уровня инфраструктурного развития района. По мнению сельчан, необходимо ускорить строительство автомобильной дороги «Центр-Запад», которая соединяет село Торгай со столицей и западными регионами.

«Развитие регионов – является одним из ключевых направлений работы Сената. Как депутаты, избранные от Костанайской области, мы в своей работе уделяем приоритетное внимание решению вопросов, актуальных для наших земляков. В этой связи мы всегда готовы к дополнительному обсуждению и рассмотрению вопросов дальнейшего развития региона. Все озвученные вами предложения мы будем рассматривать в рамках законотворческой деятельности в стенах Парламента», - сказал Сергей Карплюк.

Женис Нургалиев и Сергей Карплюк также поблагодарили аксакалов за активное участие в жизни села и отметили, что их богатый житейский опыт и знания очень важны в решении актуальных проблем села.

Кроме того, парламентарии ознакомились с процессом реконструкции дома, где родился Ахмет Байтурсынулы, посетили медицинский пункт, строящуюся мечеть, а также ознакомились ходом строительства автодороги в сторону села А. Байтурсынулы, где на сегодня уже заасфальтировано более 20 км дороги.

В завершении поездки депутаты посетили музеи имени Ахмета Байтурсынулы и Мыржакыпа Дулатулы в Торгае.

Сенатор Владимир Волков в рамках рабочей поездки провел встречу с судьями Костанайского областного суда. В мероприятии приняли участие председатели судебных коллегий, судьи областного суда, а также онлайн присоединились судьи районных и приравненных к ним судов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы судебно-правовой реформы и дальнейшего совершенствования действующего законодательства.

«По поручению Главы государства Парламентом продолжается работа по реформированию судебной системы. Основными приоритетами современного этапа проводимых реформ являются повышение доверия к судам, качество судебных услуг и интересы граждан», - сказал на встрече сенатор.

Председателем комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимиром Волковым также была проведена встреча с коллективом прокуратуры города Костаная, на которой обсуждались основные положения конституционной реформы и механизмы по усилению правозащитного потенциала органов прокуратуры в разработанном новом Конституционном законе «О прокуратуре».

Прокурор области Берик Абилов рассказал сенатору о проводимой надзорной работе по соблюдению законности, особый акцент в которой в последнее время сделан на защиту конституционных прав подозреваемых и других участников уголовного процесса от пыток и недозволенных методов расследования.

В свою очередь, депутат подчеркнул, что закрепление статуса прокуроров на уровне конституционного закона не только укрепляет и усиливает правозащитный потенциал, но и повышает ответственность прокуроров перед обществом.

Кроме того, Владимир Волков на площадке фронт-офиса «Тобыл адалдық алаңы» города Тобыл провел прием граждан по личным вопросам. Вопросы касались предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, лесоразведение, а также коллизии в некоторых действующих законодательных актах. На все вопросы депутатом были даны обстоятельные ответы.

В завершение поездки сенатор также посетил учреждения образования в селе Заречное и в городе Костанае.

По итогам поездки депутаты сформировали список актуальных проблем и предложений, который они будут прорабатывать в ходе следующей сессии.