Сенаторы обсуждают в регионах поправки в Конституцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Сагындык Лукпанов, Нурлан Бекназаров, Нурлан Бектенов, Ляззат Рысбекова и Едил Мамытбеков провели ряд встреч в регионах со студентами, преподавателями учебных заведений и трудовыми коллективами, на которых были обсуждены предлагаемые изменения в Конституцию Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутаты отметили, что новая редакция Основного закона пройдет обсуждение на предстоящем 5 июня референдуме.

Едил Мамытбеков встретился с активом столицы, сотрудниками одного из театров, со студентами и преподавателями ряда учебных заведений Нур-Султана.

«Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о принятии стратегически новых политических решений. Последний референдум проводился при принятии Конституции в 1995 году. Сейчас в этом процессе ориентир идет на концепцию «Слышащее государство». Такой подход позволяет каждому человеку принять непосредственное участие в решении судьбы страны», – отметил депутат.

В Уральске сенатор Ляззат Рысбекова встретилась с членами областного совета общественного согласия, студентами, руководством и профессорско-преподавательским составом Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем, работниками Назарбаев Интеллектуальной школы, а также сферы здравоохранения.

«Предлагаемые поправки затрагивают треть статей Конституции, способствуя ограничению концентрации президентских властных полномочий, демократизации порядка формирования и усиления полномочий представительных органов, а также укреплению механизмов защиты прав граждан. Принятие и дальнейшая реализация данных поправок придаст новый импульс развитию страны и укрепит нашу государственность», – заявила Ляззат Рысбекова.

Нурлан Бекназаров посетил Шымкент, где встретился с преподавательским составом и студентами университета дружбы народов имени Абдумуса Куатбекова.

«Каждый казахстанец имеет возможность принять активное участие в построении успешного будущего нашей страны. Учитывая важность предложенных реформ, считаю, что каждый неравнодушный к судьбе страны гражданин примет участие в референдуме и внесет свой вклад в становление нового Казахстана», - сказал сенатор.

Коллектив учебного заведения выразил единогласную поддержку в пользу изменений в Конституцию и заявил, что примет активное участие в референдуме.

В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область сенатор Нурлан Бекенов посетил отечественную компанию «Энерджи Тараз», которая является единственным и основным экспортером светодиодных светильников за рубеж. Во время беседы с коллективом предприятия, депутат акцентировал внимание на необходимости поддержки отечественной продукции, а также отметил важность привлечения к работе местных жителей и граждан с ограниченными возможностями.

Вместе с тем, сенатор в своем выступлении прокомментировал и обсудил основные новеллы предстоящего референдума с сотрудниками предприятия.

« Реформы направлены на глубокую демократизацию политической и избирательной системы. Референдум – это то, что сейчас необходимо казахстанцам. Каждому гражданину нашей страны нужно 5 июня прийти и проголосовать, тем самым обозначить свою позицию по отношению к изменениям. Реформы, предложенные Главой государства, без сомнений, прокладывают путь к строительству Нового Казахстана «, - отметил депутат Нурлан Бекенов.

Сагындык Лукпанов встретился со студентами и преподавательским составом учебных заведений города Атырау, а также коллективом филиала нацкомпании «Қазақстан темір жолы». В ходе встреч было отмечено, что поправки в Конституцию реализуются в рамках проволимых в стране политических реформ.

«По сути, нововведения являются импульсом к развитию новой модели государственности – Нового Казахстана. Поэтому наш фундаментальный принцип: успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны» , - отметил сенатор.

Кроме того, участники встречи поговорили и об актуальных вопросах и проблемах сферы железнодорожных дорог и образования, в частности были озвучены предложения освоения новых технологий и трудоустройства молодежи.