Сенаторы обсудили вопросы внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели выездное заседание на базе Национального космического центра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Председатель профильного Комитета Сената Али Бектаев отметил, что цель посещения Центра – изучение механизмов внедрения цифровых технологий, космического мониторинга и дистанционного зондирования в сельском хозяйстве в целях подготовки к заседанию круглого стола по этой теме.

«От цифровизации сельского хозяйства зависит повышение производительности труда, урожайности и развитие сельского хозяйства в целом. До тех пор, пока мы не будем актуализировать и иметь надежную базу сельскохозяйственных земель и животных, работа у нас не будет идти», - сказал Али Бектаев.

Так, сенаторы совместно с руководством Министерства сельского хозяйства и Казахского агротехнического университета имени С. Сейфулина, представителями экспертного сообщества и ученными обсудили вопросы, касающиеся реализации космического мониторинга для решения отраслевых задач и мониторинга рационального использования сельскохозяйственных земель.

Парламентариям также рассказали о результатах работы Национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» и будущих планах по космическому мониторингу рационального использования ресурсов сельхозназначения.

В ходе заседания были высказаны и предложения по внесению изменений в законодательство в сфере космической деятельности в части внедрения государственного космического мониторинга, создания единого оператора по актуализации информационных систем, в частности сельского хозяйства.

Сенатор Али Бектаев отметил, что всем профильным ведомствам и отраслям, возложенные на них задачи необходимо выполнять в полном объеме, подчеркивая, что только в таком случае можно будет добиться положительных результатов.

«Проблемных вопросов много. Нужны определенные средства, возможно даже изменения в законодательство и нормативно-правовые акты. Действительно все это нужно определить в ходе предстоящей работы с профильными государственными органами, а затем вносить предложения и изменения», - отметил он.

Подводя итоги, сенаторы подчеркнули, что все высказанные в ходе заседания предложения будут тщательно изучены депутатами Комитета Сената и в последующем выработаны рекомендации, которые будут направлены в заинтересованные государственные органы.