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Сенаторы обсудили Соглашение между РК и США о совершенствовании международной налоговой дисциплины

26 Января 2022 19:37
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Сенаторы обсудили Соглашение между РК и США о совершенствовании международной налоговой дисциплины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету на расширенном заседании обсудили законопроект, касающийся вопросов ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Согласно документу Правительства двух государств будут оказывать взаимное содействие в вопросах налогообложения с использованием эффективной инфраструктуры для автоматического обмена информацией.

Также он подразумевает установление процедуры выполнения обязательств по автоматическому обмену информацией, определение правил и процедур по сотрудничеству.

Ожидается, что предлагаемые нормы станут дополнительным инструментом по сбору и администрированию налогов для Казахстана, позволят предотвратить уклонение от налогообложения казахстанских граждан и, соответственно, увеличат поступления в государственный бюджет.

Законопроект было решено направить на рассмотрение Палаты.


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#Сенат   #США   #Налоги   #Сотрудничество   #Международная деятельность РК  
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