Сенаторы обсудили Соглашение между РК и США о совершенствовании международной налоговой дисциплины
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету на расширенном заседании обсудили законопроект, касающийся вопросов ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Согласно документу Правительства двух государств будут оказывать взаимное содействие в вопросах налогообложения с использованием эффективной инфраструктуры для автоматического обмена информацией.
Также он подразумевает установление процедуры выполнения обязательств по автоматическому обмену информацией, определение правил и процедур по сотрудничеству.
Ожидается, что предлагаемые нормы станут дополнительным инструментом по сбору и администрированию налогов для Казахстана, позволят предотвратить уклонение от налогообложения казахстанских граждан и, соответственно, увеличат поступления в государственный бюджет.
Законопроект было решено направить на рассмотрение Палаты.
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