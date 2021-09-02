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Сенаторы обратили внимание на некачественное строительство жилья по программе «Нурлы жер»

2 Сентября 2021 13:14
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Сенаторы обратили внимание на некачественное строительство жилья по программе «Нурлы жер»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенаторы обращают внимание Правительства на низкое качество постройки жилья по Программе «Нурлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В развитие Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, на пленарном заседании Сената Парламента РК депутатами Аскаром Шакировым и Ляззат Сулеймен были озвучены проблемные вопросы в сфере жилищной политики, адресованные Правительству. Эти проблемы освещались в запросе этих же парламентариев в октябре 2020 года. В запросе шла речь, в том числе о выселении граждан из единственного жилья без предоставления альтернативного жилья или компенсации. Предложения сенаторов – упорядочить статистику выселенных из единственного жилья граждан, а также предоставлять им арендное жилье без права выкупа во всех без исключения случаях.

Повторно в своём запросе депутаты попросили объяснить, как будет развиваться рынок жилищного кредитования. Кроме того, депутаты обратили внимание членов Правительства и на другие проблемы, возникающие в сфере жилищной политики. Это касается низкого качества постройки домов по госпрограмме «Нұрлы жер», необходимости введения периодичности лицензирования застройщиков, увеличения гарантийного срока эксплуатации квартир до 4-5 лет и установления контроля за качеством строительства соцжилья на республиканском уровне.

Депутаты также указали на нарушения прав на жильё таких категорий граждан, как кандасы, дети-сироты и дети оставшихся без попечения родителей.

«К примеру, на сегодняшний день в очереди на жильё состоят 1448 кандасов, а за последние 5 лет квартиры были выделены только 131 человеку из этой категории», – говорится в запросе.

Необходимость наведения порядка в сфере выделения дилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей также беспокоит сенаторов. По информации депутатов, централизованный учёт обеспечения детей жильём не ведётся, а акиматы распределяют жильё хаотично.


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#Правительство РК   #Сенат   #Строительство   #Жилье   #Нурлы жер  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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