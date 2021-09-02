Сенаторы напомнили о важности развития исторического города Отрар
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Алимжан Куртаев поднял вопрос возрождения сакрального Отрара в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената. Как отметил депутат, в последние годы город Туркестан интенсивно развивается, в том время как развитие Отрара сильно отстаёт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Сенатор предлагает развивать оба эти города параллельно, учитывая, что оба они являются историческими и священными местами для нашего народа. А потому принятие необходимых мер по благоустройству и развитию сакрального Отрара и древнего Туркестана, считающихся родиной великих предков - гражданский долг всех нас.
Депутат напомнил, что в 2005 году Елбасы специально приезжал в Отрар и подчёркивал важность превращения Отрара в международный центр туризма. А годом ранее было принято постановление Правительства по восстановлению древнего Отрара.
«Однако в последующем, реализация документа, направленного на превращение Отрара в исторический и культурно-туристический центр осталась только на бумаге», - сказал Алимжан Куртаев.
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