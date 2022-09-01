Сенаторы готовы активно формировать правовую базу Нового Казахстана – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На совместном заседании Палат Парламента Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана и системно изложил приоритеты развития нашей страны на предстоящий период. Речь идет о новой экономической политике, развитии реального сектора экономики, снижении доли государства в экономике, перезагрузке госуправления, реализации принципов верховенства права и других стратегических направлениях, поделился своим мнением председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, передает МИА «Казинформ».

«Цель новой экономической политики – качественный и инклюзивный рост благосостояния всех граждан страны. Важнейшими принципами этой политики являются стимулирование частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции и справедливое распределение национального дохода», - поделился спикер Сената.

Президент страны указал на необходимость отхода от принципов госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, отметил Маулен Ашимбаев.

«Будут также предоставлены возможности экономическим субъектам в сфере ценообразования при одновременном учете интересов социально-уязвимых категорий граждан, - обратил внимание спикер Сената. - На реализацию принципа справедливости в социально-экономической сфере нацелена и налоговая реформа, предполагающая, в частности, переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики и введение «налога на роскошь».

Глава государства в Послании также ответил на запрос граждан о справедливом распределении средств Национального фонда.

«Символично, что именно в рамках Года детей объявлено о старте проекта «Нацфонд – детям». В рамках этой инициативы половина инвестиционных доходов фонда будут переводиться на накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. Эти средства в будущем будут использованы для получения образования и приобретения жилья», - отметил председатель Палаты.

Данная инициатива приблизит Нацфонд к его изначальной ключевой миссии – служить фондом будущих поколений, считает спикер.

В Послания также охвачены вопросы дальнейшего развития политической сферы. Глава государства объявил о досрочных президентских выборах и выборах в Мажилис Парламента и маслихаты.

«Открытый формат объявления сроков предстоящего электорального цикла является показателем новой политической культуры. Уверен, что этот шаг послужит укреплению доверия между обществом и властью», - поделился Маулен Ашимбаев.

Большой блок конституционной реформы, одобренной на всенародном референдуме, был направлен на принципиальное обновление важных политических институтов - Парламента, партий, маслихатов, а также партийной и избирательной системы. В этой связи досрочные выборы приведут ключевые органы власти в соответствие с обновленными нормами Конституции, добавил он.

«Все эти изменения и инициативы требуют соответствующего законодательного обеспечения. Сенаторы готовы активно работать в этом направлении с коллегами из Мажилиса и Правительства, а также с экспертами и представителями общественности в целях формирования правовой базы Нового справедливого Казахстана», - заключил Маулен Ашимбаев.