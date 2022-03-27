Сенаторы будут содействовать решению вопроса газификации сёл Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Бекболат Орынбеков и Абдалы Нуралиев обсудили с жамбылцами вопросы в социальной сфере и газификации населенные пункты региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

В ходе поездки в Жамбылскую область они посетили село Акколь, где встретились с аксакалами и обменялись мнениями о перспективах развития населенного пункта. Бекболат Орынбеков рассказал о ходе работ по подключению населения к природному газу.

«Прокладка газа в село Акколь была проблемой, которая поднималась долгие годы. В результате в 2021 году начаты работы по прокладке газопровода к населенным пунктам Акколь – Кызылауит – Актобе, где полным ходом ведутся работы по строительству магистрального газопровода. Теперь вопрос касается строительства внутриквартальной сети по вводу газа в 411 домах. Стоимость проекта 369,3 миллиона тенге. В этом направлении совместно с акимом области и отраслевыми министерствами будет проведена работа по выделению соответствующих средств », - сказал Бекболат Орынбеков.

В ходе беседы поднимался и вопрос удорожания продуктов питания. Бекболат Орынбеков информировал аксакалов о принятых антикризисных мерах по удержания цен на продукты.

При посещении города Каратау сенаторы ознакомились с состоянием зданий многоэтажных общежитий, которые находятся на коммунальной собственности и нуждаются в ремонте. По словам представителей местных исполнительных органов, все подготовительные работы для ремонта были проведены, требуется только финансирование.

«Мы знаем, что работа в этом направлении приостановлена в связи с изменением правил государственных программ, поэтому после завершения поездки мы направим депутатский запрос на имя Премьер-Министра страны о необходимости разработки соответствующих правил, которые позволят реализовать и эти работы» , - сказал сенатор Бекболат Орынбеков.