Сенаторы США раскритиковали планы ICE по использованию электрошоковых перчаток

Группа сенаторов от Демократической партии и независимых сенаторов в США потребовала отказаться от планов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) потратить от 10 до 20 млн долларов на закупку перчаток, способных наносить электрический разряд, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Как пишет газета The Hill, группа сенаторов-демократов и независимых сенаторов во главе с Кэтрин Кортес-Масто направила письмо исполняющему обязанности директора ICE Дэвиду Дж. Вентурелле.

В письме сенаторы выразили «серьезную обеспокоенность» планами ICE выделить от 10 до 20 млн долларов на закупку перчаток G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter), способных воздействовать на человека электрическим разрядом, а также призвали ведомство отказаться от их использования.

— За последний год сотрудники ICE были причастны к многочисленным случаям чрезмерного применения силы и нарушения гражданских прав. Эти инциденты показал, что сотрудники ICE не имеют достаточной подготовки и не привлекаются к должной ответственности, — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) рассматривает закупку специальных перчаток, способных бить током людей, которые оказывают сопротивление сотрудникам службы. На эти устройства планируется потратить от до 20 млн долларов.

Согласно уведомлению Министерства внутренней безопасности США (DHS), ICE планирует приобрести устройства, которые официально называются «средствами отвлечения и деэскалации с использованием электропроводности».

Речь идет о разработке G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter — «генератор низковольтного выходного напряжения») американской компании Compliant Technologies. Примечательно, что сама аббревиатура созвучна слову «glove» (перчатка).

В обычном режиме устройство используется как стандартная служебная перчатка, однако сотрудник может включить электрический режим.

При непосредственном контакте с кожей человека перчатка наносит болезненный электрический разряд. Предполагается, что устройство будут применять к людям, оказывающим физическое сопротивление при задержании.