Сенаторы-республиканцы высказываются об импичменте судьям США

На слушаниях в Судебном комитете Сената основное внимание было уделено двум судьям: окружному судье США Джеймсу Боасбергу из Вашингтона и Деборе Бордман из Мэриленда.

Сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас) и Эрик Шмитт, (республиканец от штата Миссури) призвали Палату представителей продолжить процедуру импичмента.

Боасберг разозлил республиканцев одобрением приказа, который не позволил сенаторам-республиканцам узнать о проверке их телефонных записей в рамках расследования попытки президента Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года.

Бордман столкнулась с гневом республиканцев из-за своего решения приговорить женщину, признавшую себя виновной в покушении на судью Верховного суда Бретту Кавано, к восьми годам тюремного заключения. Они считают, что срок должен был быть значительно больше.

Оба судьи были назначены на свои должности президентами-демократами.

Демократы в Судебном комитете отметили, что судей обычно не подвергают импичменту, если законодатели не согласны с их решениями.

Сенатор Мэйзи Хироно, демократ от штата Гавайи, выступила против риторики республиканцев.

Председатель Верховного суда Джон Робертс высказал аналогичную точку зрения, когда Трамп предложил подвергнуть импичменту Боасберга за то, что он заблокировал депортацию венесуэльских мигрантов.

Ранее сообщалось, что Федеральный судья в Калифорнии отменил решение администрации Трампа о прекращении «временного защищенного статуса» примерно 60 000 иммигрантов из Гондураса, Непала и Никарагуа.