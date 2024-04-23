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    17:26, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Сенаторы обсудили вопросы совершенствования государственной наградной системы

    универсальный бой, награды
    Фото: Еламан Турысбеков/ Kazinform

    Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности на расширенном заседании обсудили Закон «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан».

    — Закон, инициированный депутатами Парламента, направлен совершенствование государственной наградной системы, исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс». Документом предусматривается присвоение различным степеням ордена «Айбын» имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева, — заявили сенаторы.

    По их словам, принятие закона будет способствовать увековечиванию памяти о воинской доблести прославленных героев, а также содействовать укреплению общенационального сознания, казахстанской гражданской идентичности и развитию военно-патриотического воспитания.

    По итогам обсуждения членами Комитета было принято решение направить закон на рассмотрение на заседании Палаты.

    Теги:
    Сенат Парламента Закон и право Награда Депутаты
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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