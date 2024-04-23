Сенаторы обсудили вопросы совершенствования государственной наградной системы

Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности на расширенном заседании обсудили Закон «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан».

— Закон, инициированный депутатами Парламента, направлен совершенствование государственной наградной системы, исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам — Адал еңбек — Адал табыс». Документом предусматривается присвоение различным степеням ордена «Айбын» имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева, — заявили сенаторы.

По их словам, принятие закона будет способствовать увековечиванию памяти о воинской доблести прославленных героев, а также содействовать укреплению общенационального сознания, казахстанской гражданской идентичности и развитию военно-патриотического воспитания.

По итогам обсуждения членами Комитета было принято решение направить закон на рассмотрение на заседании Палаты.