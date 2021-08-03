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    13:07, 03 Август 2021 | GMT +6

    Сенатор встретился с жителями СКО, переселившимися из южных регионов

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В ходе поездки по Северо-Казахстанской области сенатор Ерик Султанов посетил ряд районов и побеседовал с их жителями. Депутат ознакомился с ходом реализации инфраструктурных проектов, в частности строительства канализационных сетей и очистных сооружений, а также 50-квартирного жилого дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Кроме того, Ерик Султанов встретился с жителями области, которые раннее переехали из южных регионов страны в рамках госпрограммы «Еңбек». Сенатор отметил важность реализации этой госпрограммы, позволяющей решать несколько важнейших задач, в том числе проблему дефицита трудовых ресурсов в северных областях страны. Вместе с тем, он подчеркнул, что руководством страны большое внимание сейчас уделяется созданию достойных условий для переселенцев и сенаторы этот вопрос продолжат держать на контроле.

    Вопросы ценообразования на сельхозпродукты сенатор обсудил с аграриями региона. В ходе встречи с фермерами Айыртауского района на местном молокоперерабатывающем предприятии, сенатор подчеркнул важность расширения рынка сбыта местной продукции по всему региону.

    « Приём молока у населения района должен осуществляться по достойной цене. Молочной продукцией местного производства нужно охватить все торговые точки района «, - отметил сенатор.

    Депутат также ознакомился с ходом строительства единственного в области многофункционального спортивного комплекса, возводимого по технологии воздухоопорного сооружения. Осмотрев строительную площадку, депутат Сената акцентировал внимание на необходимости строгого контроля над расходованием финансовых средств, а также обеспечения своевременного ввода в строй спортивного объекта.


    Теги:
    Сенат Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Парламент
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