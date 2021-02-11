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    11:37, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Сенатор возмутился удорожанием мяса птицы в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Удорожание кормов стало одной из основных причин повышения стоимости яиц и мяса птицы в Казахстане. Пути решения этой проблемы в своём запросе на имя Премьер-Министра РК изложил депутат Сената Султан Дюсембинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, многие корма в последнее время подорожали в 1,5 - 2 раза. Кроме того, Казахстан вынужден закупать за рубежом и постоянно дорожающие витаминные добавки, племенное поголовье птиц и т.д.

    «Все мы видим, что в последнее время цена на куриное яйцо и мясо птицы растет. Я вижу несколько причин. В их числе – проблемы с формированием племенного поголовья птиц в стране. Поэтому их приходится импортировать. Кроме того, из-за рубежа птицеводы вынуждены завозить необходимое для предприятий оборудование, витамины, специальные корма. Можно сказать, что у нас в стране для птицеводства кроме кормового зерна и травы вообще больше ничего и нет», - отметил сенатор, озвучивая свой запрос на пленарном заседании палаты.

    «Для решения проблем, которые приводят к росту цен, птицеводам нужна поддержка со стороны государства. Некоторые отечественные птицефабрики сейчас находятся на грани закрытия», - сказал Султан Дюсембинов.

    Сенатор считает, что Правительство должно создать достойные условия для предпринимателей отрасли.

    «Содействовать организации пятилетних кредитных каникул, субсидирование вознаграждения страховых взносов и закупа племенного поголовья птиц, создание кормового фонда, устранение адмбарьеров и защита от недобросовестной конкуренции», - подчеркнул Султан Дюсембинов.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит заседание Сената Парламента РК.
    Теги:
    Сенат Сельское хозяйство Парламент Цены и тарифы Экономика
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