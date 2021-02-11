Сенатор возмутился удорожанием мяса птицы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Удорожание кормов стало одной из основных причин повышения стоимости яиц и мяса птицы в Казахстане. Пути решения этой проблемы в своём запросе на имя Премьер-Министра РК изложил депутат Сената Султан Дюсембинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, многие корма в последнее время подорожали в 1,5 - 2 раза. Кроме того, Казахстан вынужден закупать за рубежом и постоянно дорожающие витаминные добавки, племенное поголовье птиц и т.д.

«Все мы видим, что в последнее время цена на куриное яйцо и мясо птицы растет. Я вижу несколько причин. В их числе – проблемы с формированием племенного поголовья птиц в стране. Поэтому их приходится импортировать. Кроме того, из-за рубежа птицеводы вынуждены завозить необходимое для предприятий оборудование, витамины, специальные корма. Можно сказать, что у нас в стране для птицеводства кроме кормового зерна и травы вообще больше ничего и нет», - отметил сенатор, озвучивая свой запрос на пленарном заседании палаты.

«Для решения проблем, которые приводят к росту цен, птицеводам нужна поддержка со стороны государства. Некоторые отечественные птицефабрики сейчас находятся на грани закрытия», - сказал Султан Дюсембинов.

Сенатор считает, что Правительство должно создать достойные условия для предпринимателей отрасли.

«Содействовать организации пятилетних кредитных каникул, субсидирование вознаграждения страховых взносов и закупа племенного поголовья птиц, создание кормового фонда, устранение адмбарьеров и защита от недобросовестной конкуренции», - подчеркнул Султан Дюсембинов.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит заседание Сената Парламента РК.