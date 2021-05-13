Сенатор возмущен критической ситуацией в семеноводстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О серьезных проблемах в отрасли семеноводства и селекционной науки рассказал сенатор Ахылбек Куришбаев. По его мнению, в отрасли создалась критическая ситуация, решение которой нельзя откладывать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно усилить законодательную и нормативную базу по селекции и семеноводству в части защиты авторских прав, регистрации селекционных достижений, применения современных методов сертификации, обновления стандартов и научно-методической базы. Также важно оказать содействие в укреплении материально-технической и лабораторной базы субъектов селекции и семеноводства, организовать в стране Национальный банк генетических ресурсов сельхозрастений», - сказал Ахылбек Куришбаев в своём депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

По его словам, качество семенного материала падает, а значит и урожай аграрии собирают с каждым годом всё хуже. По данным сенатора, почти 70% сортов и гибридов, а по ряду культур и более завозится к нам из-за рубежа. А значит мы практически полностью зависим от импортных поставок и теряем свою продовольственную независимость. К тому же большинство из ввозимых семян не адаптированы к нашим почвенно-климатическим условиям.

Более того, депутат возмущён тем, что выделяемые госсубсидии тратятся на удешевление иностранных семян. И это при том, что отечественные учёные-аграрии в этом году до сих пор ещё не получили финансирования для проведения своих работ.

Главной целью предложенных сенатором мероприятий должно стать создание высокоурожайных и стрессоустойчивых сортов и гибридов сельхозкультур. Причем в этот процесс обязательно должны быть включены отечественные аграрные НИИ и ВУЗы, центры биотехнологии, а также ведущие зарубежные учёные. Важна в этом процессе и законодательная поддержка.

Также сенатор считает, что следует усилить господдержку системы семеноводства и пересмотреть механизм субсидирования отечественных сортов. Все эти предложения могли бы найти своё отражение в разрабатываемом Национальном проекте развития АПК на 2021-2025 годы, подчеркнул сенатор.



