Сенатор раскритиковал работу лабораторий по карантину растений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Недавний запрет Россией на ввоз казахстанских томатов и перца, якобы из-за обнаружения в них вируса, произошел, в том числе, из-за неудовлетворительной работы лабораторий по карантину растений. С таким заявлением выступил депутат Сената Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В таких «торговых войнах» главным аргументом является научное подтверждение качества товара. А наша лабораторная база не выдерживает никакой критики. За 10 лет мы не смогли организовать, как следует, лабораторию карантина растений. Нет ни современной базы, ни профессиональных специалистов, владеющих современными методами исследований. Дошли до того, что просим ПЦР-тесты для диагностики вируса в России.(...) У нас же должно быть все своё, если хотим защитить отечественный бизнес и быть полноправным членом Союза (ЕАЭС - прим.ред.). Я хочу посоветовать нашим должностным лицам, отвечающим за эту работу, съездите в Москву и посмотрите, как у них работает ВНИИ карантина растений. Тогда поймёте, как мы отстали», - сказал Ахылбек Куришбаев на пленарном заседании Сената.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в системе отечественной экспертизы ГМО-продукции, что вызывает значительные риски по завозу в нашу страну генетически модифицированных продуктов питания и семян.

«Учитывая особую важность указанных вопросов как для экономики, так и для защиты здоровья наших граждан считаю необходимым провести ревизию всей нашей лабораторной базы, оказывающей услуги по экспертизе и принять необходимые меры по их модернизации, укрепив на современном уровне их кадровое, техническое и методическое обеспечение», - заключил депутат.

Напомним, с 27 января 2021 года отменены ограничения на ввоз казахстанских томатов в Российскую Федерацию.