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Сенатор раскритиковал качество исполнения решений земельной комиссии за 2016 год

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Апреля 2021, 11:51
Сенатор раскритиковал качество исполнения решений земельной комиссии за 2016 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решения комиссии по земельной реформе за 2016 год еще не выполнены или выполнены некачественно. Об этом заявил руководитель рабочей группы по экономическим вопросам Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он попросил соответствующие министерства внимательно отнестись к решениям, принимаемым на заседаниях этой комиссии.

«Хочу довести до сведения членов комиссии проблемы организационной работы, которые были обсуждены на заседании рабочей группы по экономическим вопросам. Во-первых, ряд вопросов, которые мы сейчас активно обсуждаем, был рассмотрен в 2016 году в рамках работы предыдущей комиссии по земельной реформе, и уже тогда были выработаны соответствующие решения», - сказал Ахылбек Куришбаев на третьем заседании Комиссии по земельным вопросам.

Но, по его словам, они остаются невыполненными или же выполненными некачественно.

«Поэтому мы очень обеспокоены тем, как государственные органы в этот раз будут выполнять предложения со стороны земельной комиссии. Считаем необходимым обратить внимание на указанные вопросы представителей министерств, присутствующих на данном совещании. Чтобы через несколько лет мы снова не создали новую комиссию и снова не вернулись к этим вопросам», - отметил он.


Минсельхоз   Сельское хозяйство   Земельная реформа.Мораторий  
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