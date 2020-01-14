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Сенатор проверил ход строительства пешеходного моста на станции Шамалган

14 Января 2020 13:38
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Сенатор проверил ход строительства пешеходного моста на станции Шамалган

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Владимир Волков с рабочей поездкой находится в Карасайском районе Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

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В ходе поездки сенатор побывал на местной птицефабрике АО «Алель-Агро», расположенной на территории Умтылского сельского округа. На встрече граждане обратились к депутату с жалобами на исходящие от предприятия зловония. Для рассмотрения этих жалоб были приглашены представители местных исполнительных властей Умтылского и Ельтайского сельских округов: сотрудники прокуратуры, отделов архитектуры, земельных отношений, предпринимательства, сельского хозяйства, а также руководители районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг.


Руководство предприятия пояснило, что по мере получения сигнала утилизация падали была прекращена.

«Печь не работает с 10 декабря 2019 года, ее планируется полностью демонтировать. Отходы же производства теперь вывозятся согласно договорам с другими организациями для их дальнейшей утилизации. Работы по дезинфекции было обещано проводить днем, не доставляя беспокойство дачникам», - пояснили, в свою очередь, представители птицефабрики.


Владимир Волков обратился к активу района с просьбой взять данный вопрос на контроль.

Далее депутат верхней палаты Парламента отправился на станцию Шамалган для ознакомления с ходом строительства пешеходного моста через железную дорогу. Напомним, в 2018 году группой депутатов Сената были направлены депутатские запросы на имя Премьер-Министра РК Аскара Мамина. Поводом их послужили многочисленные обращения местных жителей в связи с отсутствием пешеходного моста, а также автодорожного путепровода на данном участке.


Изучив проектно-сметную документацию, а также технические характеристики, Владимир Волков отметил, что объект должен быть удобным для жителей района.


Напомним, 15 сентября 2019 года в 19:08 на перегоне Алматы - Шамалган на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №43 «Алматы-Костанай» с пассажирским автобусом марки «Сетра», следовавшим по маршруту №456 Алматы - Шамалган, выехавшим на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, три пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Карасайского района: мать и двое ее девочек.


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Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, Алматинская область, Экология, Сенат, Строительство, Общество, ЧП в Шамалгане,
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