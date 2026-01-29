Сенатор призвала обновить техническую базу театров и филармоний в Астане

Депутат отметила, что культура играет ключевую роль в формировании духовного, интеллектуального и международного авторитета страны. При этом, несмотря на стратегическую значимость отрасли, ряд направлений остается недостаточно урегулированным на институциональном уровне.

По ее словам, сегодня продюсеры цифрового контента, инженеры сценических цифровых технологий, специалисты инклюзивной культуры, новые современные специальности, такие как аналитики культурных данных, не закреплены законодательно.

— В ряде театров, концертных организаций и филармоний города Астаны морально устаревшие системы сценического освещения и звука, ограничены возможности цифровой трансляции и архивирования, низкая техническая подготовка к международным гастролям и копродукциям. Участие граждан с инвалидностью в искусстве, развитие инклюзивных театров и творческих студий преимущественно остаются на уровне отдельных инициатив и не обеспечены системной государственной политикой и стабильным финансированием, — отметила Бибигуль Жексенбай.

Сенатор также заявила, что представители балетного и циркового искусства остаются социально и профессионально незащищенными. По ее словам, недостаточно урегулированы вопросы правового статуса, социальных гарантий и профессионального развития дирижеров.

В этой связи она предложила рассмотреть на уровне Правительства: