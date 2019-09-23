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Сенатор призвал Минсельхоз больше уделить внимания экспорту муки, нежели зерна

23 Сентября 2019 18:35
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Сенатор призвал Минсельхоз больше уделить внимания экспорту муки, нежели зерна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Али Бектаев призвал Минсельхоз больше уделить внимания экспорту муки, нежели зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Такое мнение он выразил на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК, где рассматривался законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса».

«Нас всех волнует вопрос экспорта зерна. Почему мы все время экспортируем только зерно, почему мы не экспортируем муку? К примеру, на Юге Казахстана на сегодня прекратили работу многие мельницы. В результате на территории Узбекистана возле границы с нашей республикой открылось несколько мельниц. Они покупают у нас зерно, потом его перемалывают и уже переработанную продукцию в виде муки продают дальше у себя, а также экспортируют ее в соседние страны - Таджикистан и Афганистан», - заявил Али Бектаев.

Депутат заметил, что продажа переработанной продукции гораздо выгоднее и призвал руководство Минсельхоза поработать над этим вопросом, и искать новые рынки для экспорта.


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Ключевые слова: Сенат, Сельское хозяйство,
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Автор:

Серик Сабеков

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