    15:33, 19 Март 2026 | GMT +5

    Сенатор предложил вернуть госконтроль за автошколами из-за роста ДТП в Казахстане

    В Казахстане за последне три года число дорожно-транспортных происшествий резко увеличилось почти в два раза — в 2025 году число аварий достигло 31 597 случаев. На эту тенденцию обратил внимание сенатор Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Сенатор считает, что нужно ужесточить требования к учебным программам и практической подготовке.

    По его словам, в 2023 году в стране было зарегистрировано 15 886 ДТП. В 2024 году этот показатель резко вырос — до 31 597 ДТП. А в 2025 году произошло уже 36 146 ДТП.

    В целом за три года в авариях более 100 тысяч получили травмы.

    Депутат связал рост аварийности в том числе со снижением контроля за подготовкой водителей.

    — Согласно данным автоматизированной информационной системы МВД «Автошкола», в настоящее время в стране зарегистрировано 727 автошкол, из них 160 — государственные, а 567 — частные. При этом в последние годы государственный контроль в данной сфере был существенно сокращен. В частности, с 2016 года открытие автошкол было переведено с разрешительного порядка на уведомительный, а в 2018 году функции органов внутренних дел по осуществлению государственного контроля за деятельностью автошкол были полностью упразднены. В результате в обществе всё чаще высказывается обеспокоенность снижением требований к качеству подготовки водителей, — подчеркнул Шиповских.

    Поэтому депутат предложил восстановить государственный контроль и аккредитацию автошкол, а также усилить требования к учебным программам и практической подготовке.

    Кроме того, Шиповских считает необходимым создать единую аналитическую систему, которая позволит детально анализировать причины ДТП и выстраивать профилактическую работу.

    Отдельно сенатор предложил внедрять современные решения для регулирования движения. В частности, речь идет о так называемой «вафельной разметке» на загруженных перекрестках, которая запрещает въезд на перекресток при заторе и помогает снизить риск аварий.

    — На крупных перекрестках в городах нередко возникают ситуации, когда из-за заторов автомобили вынужденно останавливаются прямо внутри перекрестка. Это не только нарушает общий ритм движения, но и повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В этой связи целесообразно рассмотреть внедрение так называемой «вафельной дорожной разметки», широко применяемой в международной практике. Такая разметка четко указывает водителям на запрет въезда на перекресток в условиях затора. В результате уменьшается блокирование перекрестков, улучшается организация движения и повышается уровень дорожной безопасности, — отметил он.

    Ранее Минздрав предложил изменить процедуру медицинского освидетельствования для водителей.

    Адия Абубакир
