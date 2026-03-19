Сенатор предложил вернуть госконтроль за автошколами из-за роста ДТП в Казахстане

Сенатор считает, что нужно ужесточить требования к учебным программам и практической подготовке.

По его словам, в 2023 году в стране было зарегистрировано 15 886 ДТП. В 2024 году этот показатель резко вырос — до 31 597 ДТП. А в 2025 году произошло уже 36 146 ДТП.

В целом за три года в авариях более 100 тысяч получили травмы.

Депутат связал рост аварийности в том числе со снижением контроля за подготовкой водителей.

— Согласно данным автоматизированной информационной системы МВД «Автошкола», в настоящее время в стране зарегистрировано 727 автошкол, из них 160 — государственные, а 567 — частные. При этом в последние годы государственный контроль в данной сфере был существенно сокращен. В частности, с 2016 года открытие автошкол было переведено с разрешительного порядка на уведомительный, а в 2018 году функции органов внутренних дел по осуществлению государственного контроля за деятельностью автошкол были полностью упразднены. В результате в обществе всё чаще высказывается обеспокоенность снижением требований к качеству подготовки водителей, — подчеркнул Шиповских.

Поэтому депутат предложил восстановить государственный контроль и аккредитацию автошкол, а также усилить требования к учебным программам и практической подготовке.

Кроме того, Шиповских считает необходимым создать единую аналитическую систему, которая позволит детально анализировать причины ДТП и выстраивать профилактическую работу.

Отдельно сенатор предложил внедрять современные решения для регулирования движения. В частности, речь идет о так называемой «вафельной разметке» на загруженных перекрестках, которая запрещает въезд на перекресток при заторе и помогает снизить риск аварий.

— На крупных перекрестках в городах нередко возникают ситуации, когда из-за заторов автомобили вынужденно останавливаются прямо внутри перекрестка. Это не только нарушает общий ритм движения, но и повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В этой связи целесообразно рассмотреть внедрение так называемой «вафельной дорожной разметки», широко применяемой в международной практике. Такая разметка четко указывает водителям на запрет въезда на перекресток в условиях затора. В результате уменьшается блокирование перекрестков, улучшается организация движения и повышается уровень дорожной безопасности, — отметил он.

Ранее Минздрав предложил изменить процедуру медицинского освидетельствования для водителей.