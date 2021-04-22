Сенатор потребовал решить проблемы ветеринаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Остановить сокращение работающих специалистов ветеринарных станций и ветпунктов в сельских округах попросил сенатор Мухтар Джумагазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, ветеринарам на сегодня приходится работать в условиях отсутствия элементарных условий труда, недостаточной материально-технической базы и получать при этом низкую зарплату. В своём депутатском запросе сенатор Мухтар Джумагазиев призвал Премьер-Министра страны решить проблемы ветеринаров.

По словам парламентария, подавляющее большинство ветпунктов страны расположены в частных домах или арендованных зданиях, а средний возраст ветеринаров в некоторых регионах достигает 59 лет. И при всём этом акиматы, руководствуясь поручением Правительства о сокращении работников «квазигосударственного сектора», сейчас занимаются сокращением ветврачей.

Не добавляют оптимизма сенатору и перспективы развития профессии. По программе «Болашак» за все эти годы обучилось всего 12 ветеринаров, и большинство из них не работают по профессии. А уровень трудоустройства выпускников отечественных вузов - специалистов в области ветеринарии - снизился с 79% в 2018 году до 50,3% в 2020-ом.

«Не дала должного результата и программа «С дипломом - в село». За последние 5 лет в рамках данной программы трудоустроено 1 875 молодых специалистов. Возможно, кадровый вопрос не стоял бы так остро, если бы молодым специалистам были созданы необходимые условия на селе, предоставлялось служебное жилье, предусматривались социальные льготы и укреплялась материально-техническая база», - возмутился сенатор Мухтар Джумагазиев.

Для решения проблемы необходим системный подход, считает сенатор. В числе его предложений - передача вопросов формирования кадров для АПК от Министерства образования и науки в Министерство сельского хозяйства. Кроме того, сенатор предлагает увеличить количество образовательных грантов для сельчан, повысить зарплату, улучшить условия труда и усилить соцподдержку для молодых специалистов, а также остановить сокращение работающих специалистов ветстанций и ветпунктов в сельских округах.