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    12:30, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Сенатор потребовал решить проблемы ветеринаров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Остановить сокращение работающих специалистов ветеринарных станций и ветпунктов в сельских округах попросил сенатор Мухтар Джумагазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, ветеринарам на сегодня приходится работать в условиях отсутствия элементарных условий труда, недостаточной материально-технической базы и получать при этом низкую зарплату. В своём депутатском запросе сенатор Мухтар Джумагазиев призвал Премьер-Министра страны решить проблемы ветеринаров.

    По словам парламентария, подавляющее большинство ветпунктов страны расположены в частных домах или арендованных зданиях, а средний возраст ветеринаров в некоторых регионах достигает 59 лет. И при всём этом акиматы, руководствуясь поручением Правительства о сокращении работников «квазигосударственного сектора», сейчас занимаются сокращением ветврачей.

    Не добавляют оптимизма сенатору и перспективы развития профессии. По программе «Болашак» за все эти годы обучилось всего 12 ветеринаров, и большинство из них не работают по профессии. А уровень трудоустройства выпускников отечественных вузов - специалистов в области ветеринарии - снизился с 79% в 2018 году до 50,3% в 2020-ом.

    «Не дала должного результата и программа «С дипломом - в село». За последние 5 лет в рамках данной программы трудоустроено 1 875 молодых специалистов. Возможно, кадровый вопрос не стоял бы так остро, если бы молодым специалистам были созданы необходимые условия на селе, предоставлялось служебное жилье, предусматривались социальные льготы и укреплялась материально-техническая база», - возмутился сенатор Мухтар Джумагазиев.

    Для решения проблемы необходим системный подход, считает сенатор. В числе его предложений - передача вопросов формирования кадров для АПК от Министерства образования и науки в Министерство сельского хозяйства. Кроме того, сенатор предлагает увеличить количество образовательных грантов для сельчан, повысить зарплату, улучшить условия труда и усилить соцподдержку для молодых специалистов, а также остановить сокращение работающих специалистов ветстанций и ветпунктов в сельских округах.


    Теги:
    Сенат Сельское хозяйство Регионы Казахстана Парламент Образование
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