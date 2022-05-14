14 Мая 2022 16:21

Сенатор обозначил проблему разного уровня жизни в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы формирования межбюджетных отношений подняли сенаторы на выездном заседании в Жамбылской области. Депутаты комитета Сената по финансам и бюджету провели ряд встреч с представителями акиматов районов и департаментом государственных доходов региона, передает МИА «Казинформ».

Поездка депутатов касалась запланированного на 5 июня референдума по изменениям в Конституцию. В рамках этого депутаты провели заседание по вопросам формирования межбюджетных отношений, в котором приняло участие руководство области.

Секретарь комитета Султанбек Макежанов отметил, что вопросы формирования межбюджетных отношений имеют важное значение в экономическом развитии государства и формировании нового Казахстана. В частности, депутат обозначил наличие проблем, которые влияют на уровни жизни в разных регионах страны.

«Несмотря на принимаемые меры, изменение методики расчетов трансфертов общего характера в 2019 году, все же имеется ряд проблемных вопросов, которые не позволяют решать задачи по выравниванию уровня жизни в разных регионах, по снижению имеющегося разрыва между регионами, по предоставлению жителям равных гарантированных государством услуг», – заявил Султанбек Макежанов.

Сенатор Гумар Дюсембаев, в свою очередь, отметил, что основная цель визита в регион – рассказать жителям районов и сел, что в день проведения референдума каждый человек может отдать свой голос и сделать выбор.

«Каждый голос очень важен. Изменения в Конституцию через референдум не проводились с 1995 года. Поэтому Глава государства вынес такое предложение. Каждый житель нашей страны должен поучаствовать и высказать свою позицию. На основании итогов голосования Парламенту предстоит большая работа по принятию конституционных законов», – озвучил сенатор Дюсембаев.

Для обсуждения предстоящих событий сенаторы будут посещать не только областные центры и близлежащие районы Жамбылской области, но и отдаленные села, уточнили в пресс-службе Сената.