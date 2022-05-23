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Сенатор Нургалиев обсудил с костанайцами предстоящий референдум
23 Мая 2022 18:04

Сенатор Нургалиев обсудил с костанайцами предстоящий референдум

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Женис Нургалиев встретился с жителями Костанайской области, а также со студентами университета имени Ахмета Байтурсынова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Главной темой встреч стали конституционные реформы, проводимые в стране по инициативе Президента. Депутат подчеркнул, что изменения в Основной закон страны ведут к важным политическим реформам, демонстрирующим приверженность к демократическим преобразованиям.

«Учитывая важность предложенных реформ, считаю, что каждый неравнодушный к судьбе страны гражданин примет участие в референдуме и внесет свой вклад в становление Нового Казахстана. Принятие и дальнейшая реализация данных поправок придаст новый импульс развитию страны и укрепит нашу государственность», - сказал Женис Нургалиев.

В свою очередь, жители региона высказались за внесение поправок в Конституцию и подчеркнули, что поддерживая политику преобразований, которую реализует Президент, примут участие в референдуме 5 июня текущего года.


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