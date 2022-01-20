Сенатор: Крупные аграрные компании должны участвовать в возрождении села

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Ахылбек Куришбаев раскритиковал работу Правительства по решению проблем села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК Ахылбек Куришбаев акцентировал внимание на насущных проблемах села.

По его словам, сейчас в стране в наихудшем социальном положении находятся именно сельские жители, многим из которых приходится «практически выживать», несмотря на относительно неплохие показатели статистики.

«Судя по данным статистики, безработных в селе всего лишь 181 тысяча человек, или 4,7 %. Но на самом деле безработица здесь стала самым главным бичем. Нами проводился социологический опрос среди сельских жителей практически во всех районах страны. Абсолютное большинство сельчан в качестве главной проблемы назвали отсутствие работы. По результатам этого опроса, реальные доходы сельчан составили 35 тысяч тенге в месяц. Как можно сейчас прожить на эти деньги?» - спросил Ахылбек Куришбаев в ходе пленарного заседания Сената.

Следствием безработицы является еще одна проблема, как подчеркнул сенатор, - это увеличение динамики оттока сельского населения в города.

«Как показывают результаты проведенного нами социологического опроса, 41 процент трудоспособного населения хотят переехать из сел в города. Понятно, что урбанизация – это мировая тенденция, но она должна быть управляемой. Что будет с нашими городами, если в один миг начнутся массовые миграции населения из ближайших сел? Как мы обеспечим продовольственную безопасность страны, если некому будет работать в сельском хозяйстве? Как будут защищаться приграничные районы?» - обратился к главе Правительства депутат.

Сенатор подчеркивает, что этот вопрос не только сугубо экономический, но и политический и стратегически важный для страны. Ахылбек Куришбаев задается вопросом, почему Правительство не обращает должного внимания на развитие сел и до сих пор не выполнило основные пункты рекомендаций сенаторов, данных на парламентских слушаниях.

Депутат подчеркивает, что в развитие казахстанского села весомый вклад должны активнее вносить крупные сельскохозяйственные компании.



