    12:35, 30 Март 2026 | GMT +5

    Сенатор Кори Букер не исключает возможности баллотироваться в президенты США

    Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер заявил в воскресенье, что не исключает возможности баллотироваться на пост президента в 2028 году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

    Фото: NBC News

    В программе «Встреча с прессой» на канале NBC News Букер сообщил о возможности выдвижения своей кандидатуры в президенты США. Ранее, в феврале в подкасте бывшего председателя Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисона сенатор также сообщил, что «не исключает возможности снова баллотироваться на пост президента в 2028 году».

    Букер работает в Сенате с 2013 года и уже баллотировался в президенты США на выборах 2020 года, но он отказался от участия в праймериз Демократической партии в начале января, сославшись на нехватку средств для продолжения предвыборной кампании. В итоге вице-президент Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии и стал президентом.

    Букер привлек внимание всей страны своей резкой критикой президента Дональда Трампа.

    На прошлой неделе Букер выпустил новую книгу «Stand», которую он продвигает с помощью общенационального книжного тура. Это дало повод для новых предположений о том, что он может снова баллотироваться на пост президента в 2028 году.

    Ранее сообщалось, что в США демократы выиграли на выборах в республиканском штате Флорида.

    Рустем Кожыбаев
