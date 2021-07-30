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Сенатор Дуйсенгазы Мусин встретился с аграриями ВКО

30 Июля 2021 13:30
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Сенатор Дуйсенгазы Мусин встретился с аграриями ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сенатор Дуйсенгазы Мусин посетил Жарминский и Аягозский районы Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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В ходе визита депутат встретился с аграриями и активом районов, где были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона. Также во время встреч поднимались вопросы реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса страны, а также обсуждён находящийся на рассмотрении нацпроект развития АПК страны на 2021-2025 годы, вопросы исполнения Закона «О пастбищах» и развития сельских территорий.

Дуйсенгазы Мусин ознакомился с работой хозяйства, которое занимается выращиванием казахской белоголовой породы КРС. Руководство предприятия проинформировало сенатора о ситуации в сфере селекционно-племенной работы, отметив позитивные изменения последних лет


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#Восточно-Казахстанская область   #Сенат   #Сельское хозяйство  
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