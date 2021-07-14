РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:16, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Сенатор Дуйсенгазы Мусин ознакомился с ходом строительства домов для людей, пострадавших от лесных пожаров

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важно укреплять взаимодействие депутатов Сената и областных маслихатов. Об этом шла речь во время встречи сенатора Дуйсенгазы Мусина с руководством Восточно-Казахстанского областного маслихата. Депутат Сената подчеркнул, что совместная работа необходима для качественной проработки законопроектов и системного решения имеющихся на местах проблем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Один из таких вопросов - проблемы освоения бюджета 4-го уровня и развития сельских территорий. Пути решения сложившейся ситуации Дуйсенгазы Мусин обсудил во время встречи с сотрудниками областного управления экономики и бюджетного планирования.

    Также сенатор побывал в городе Риддер, где ознакомился с ходом строительства домов для жителей, пострадавших от крупных лесных пожаров. Сенатор обратил внимание подрядчиков на важность обеспечения качества строительства, а также отметил, что возведение 32 жилых домов идёт высокими темпами. Посетил депутат и строительные площадки социально-значимых объектов города.

    Основные вопросы социально-экономического развития города Семей, Дуйсенгазы Мусин обсудил в ходе встречи с акимом города. Депутат отметил, что все вопросы, которые поднимались в ходе поездки по региону и во время встреч с населением будут им использованы в законотворческой деятельности.


    Теги:
    Сенат Восточно-Казахстанская область Официально Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!