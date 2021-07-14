Сенатор Дуйсенгазы Мусин ознакомился с ходом строительства домов для людей, пострадавших от лесных пожаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важно укреплять взаимодействие депутатов Сената и областных маслихатов. Об этом шла речь во время встречи сенатора Дуйсенгазы Мусина с руководством Восточно-Казахстанского областного маслихата. Депутат Сената подчеркнул, что совместная работа необходима для качественной проработки законопроектов и системного решения имеющихся на местах проблем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Один из таких вопросов - проблемы освоения бюджета 4-го уровня и развития сельских территорий. Пути решения сложившейся ситуации Дуйсенгазы Мусин обсудил во время встречи с сотрудниками областного управления экономики и бюджетного планирования.

Также сенатор побывал в городе Риддер, где ознакомился с ходом строительства домов для жителей, пострадавших от крупных лесных пожаров. Сенатор обратил внимание подрядчиков на важность обеспечения качества строительства, а также отметил, что возведение 32 жилых домов идёт высокими темпами. Посетил депутат и строительные площадки социально-значимых объектов города.

Основные вопросы социально-экономического развития города Семей, Дуйсенгазы Мусин обсудил в ходе встречи с акимом города. Депутат отметил, что все вопросы, которые поднимались в ходе поездки по региону и во время встреч с населением будут им использованы в законотворческой деятельности.