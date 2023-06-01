Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Сенатор Альназарова: Износ медицинского оборудования центра педиатрии составляет 70%

Автор:  
Серик Сабеков
1 Июня 2023, 12:31
Сенатор Альназарова: Износ медицинского оборудования центра педиатрии составляет 70%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Переполненные детские онкологические отделения и устаревшее оборудование. Проблемы лечения онкологических заболеваний у детей подняла своем депутатском запросе сенатор Акмарал Альназарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В детских онкологических центрах по стране не хватает мест для пациентов. На 130 койках одновременно могут находиться 150 и более детей и столько же законных представителей ребенка.

«Основной причиной летальности пациентов в Центре педиатрии на этапах химиотерапии остаются септические осложнения. Сложившийся дефицит специализированных коек и ограниченные возможности дневного стационара приводят к превышенной скученности пациентов и ухудшает эпидемиологическую ситуацию в стационаре, что недопустимо на фоне полного дефицита защитных сил иммунной системы пациентов. Усугубляет ситуацию отсутствие системы медицинской вентиляции, обрабатываемых антибактериальных покрытий стен и потолков, стерильных абактериальных боксов», - сказала Акмарал Альназарова на пленарном заседании палаты.

Сенатор подчеркнула, что для полноценного и качественного лечения таких пациентов нужно решать проблемы, связанные с дефицитом мест и износом медицинского оборудования.

«Износ парка медицинского оборудования Центра педиатрии составляет 70%. Аппараты МРТ, компьютерный томограф, УЗИ, рентген установка со сроком службы более 25 лет устарели и технически, и морально. Прошу Вас ускорить выделение средств на разработку ПСД для строительства отдельного корпуса детской онкогематологии на 200 коек при Научном центре педиатрии и детской хирургии, а также содействовать в дополнительном оснащении и обновлении парка медицинского оборудования ведущего центра педиатрии в стране», - заключила депутат.


Сенат   Здравоохранение   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану