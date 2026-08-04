Сенат США согласовал меры для предотвращения шатдауна

Лидеры Сената достигли двухпартийного соглашения о сохранении финансирования правительства после промежуточных выборов 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Временная резолюция была достигнута сенатором-республиканкой Сьюзан Коллинз и сенатором-демократом Пэтти Мюррей, лидерами Комитета по ассигнованиям.

Она позволит сохранить финансирование до 11 декабря, так как срок действия текущего финансирования истекает 30 сентября и может привести к шатдауну — полной приостановке работы правительства уже с 1 октября.

Сенат планирует принять законопроект на этой неделе, до того как палата уйдет на августовские каникулы. Но сначала законопроект должен пройти через Палату представителей, которая уже ушла на августовские каникулы и вернется к работе в начале сентября.

Ранее сообщалось, что частичная приостановка работы правительства США в 2025 году стала самой продолжительной в истории США.