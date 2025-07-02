РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:14, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Сенат США принял законопроект Трампа о сокращении налогов

    Голоса разделились поровну — 50 на 50, и решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN

    Сенат США
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Во вторник республиканцы в Сенате с трудом утвердили масштабный законопроект о налоговых и бюджетных сокращениях, предложенный Дональдом Трампом.

    Теперь законопроект должен пройти через Палату представителей, прежде чем попасть на подпись президента.

    Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн и спикер Палаты представителей Майк Джонсон прилагают все усилия, чтобы обеспечить Трампу его первую крупную законодательную победу.

    По оценке Бюджетного управления Конгресса, законопроект обойдется $3,4 триллиона. Он предусматривает налоговые сокращения и увеличение финансирования национальной безопасности, частично за счёт крупнейшего за десятилетия сокращения федеральной социальной защиты.

    В субботу законопроект прошел  процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Документ, который Трамп называет «единым, большим, красивым законопроектом», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают