Сенат США принял законопроект Трампа о сокращении налогов

Во вторник республиканцы в Сенате с трудом утвердили масштабный законопроект о налоговых и бюджетных сокращениях, предложенный Дональдом Трампом.

Теперь законопроект должен пройти через Палату представителей, прежде чем попасть на подпись президента.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн и спикер Палаты представителей Майк Джонсон прилагают все усилия, чтобы обеспечить Трампу его первую крупную законодательную победу.

По оценке Бюджетного управления Конгресса, законопроект обойдется $3,4 триллиона. Он предусматривает налоговые сокращения и увеличение финансирования национальной безопасности, частично за счёт крупнейшего за десятилетия сокращения федеральной социальной защиты.

В субботу законопроект прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Документ, который Трамп называет «единым, большим, красивым законопроектом», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер.