Сенат разрабатывает законопроект для поддержки индустриального сектора

Маулен Ашимбаев принял участие в работе круглого стола, посвященного вызовам и перспективам в сфере машиностроения. Он назвал уязвимые стороны отрасли и предложил ряд мер по их реабилитации.

Несмотря на лидирующие позиции в машиностроительном комплексе страны, которые Карагандинская область занимает благодаря мощной индустриальной базе и тесной интеграции с металлургической отраслью, по мнению Маулена Ашимбаева, существует и ряд открытых вопросов. В их числе — импортозависимость, дефицит кадров, технические и цифровые пробелы.

Фото: Qarmet

— Сегодня мы наблюдаем, как, по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, в стране активно развивается машиностроение. В этой связи сейчас важно решить ряд вопросов. Один из наиболее актуальных — это обеспечение доступного финансирования и привлечение инвестиций. Для решения этих и других проблем Сенатом разработан отдельный законопроект о поддержке машиностроения. В целом отрасль машиностроения в Казахстане обладает значительным потенциалом. Чтобы реализовать его, нужна эффективная совместная работа государственных органов, бизнеса, науки и системы образования. Такое сотрудничество позволит формировать конкурентоспособные производства, повышать локализацию и продвигаться к созданию современной, эффективной и экспортно-ориентированной машиностроительной отрасли, — отметил председатель палаты в своем выступлении.

Депутаты подробно ознакомились с технологическими процессами и качеством выпускаемой продукции на нескольких ключевых промышленных предприятиях региона. В ходе рабочей поездки особый акцент был сделан на цифровые инструменты, которые сегодня определяют эффективность и безопасность производства. Одним из таких примеров стал диспетчерско-аналитический центр Qarmet — комплекс, который с момента открытия в 2024 году стал центральным звеном цифровой трансформации компании.

Фото: Qarmet

По информации руководства, центр обеспечивает непрерывный мониторинг всех угледобывающих объектов Qarmet. Здесь в режиме реального времени отслеживаются состояние оборудования, параметры добычи и переработки, работа технологических установок, а также показатели промышленной безопасности. Отдельное внимание уделено контролю за движением транспорта и функционированием энергетической инфраструктуры.

Благодаря единой системе диспетчеризации специалисты способны оперативно реагировать на любые изменения производственных показателей, предупреждать возможные сбои и оптимизировать процессы на местах. Такой подход, подчеркнули участники поездки, позволяет значительно повысить эффективность работы предприятий и создать дополнительные механизмы предотвращения аварийных ситуаций.